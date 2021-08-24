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Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

24 августа 2021, 02:20
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На зубах зачастую создается темный налет в результате действия бактерий ротовой полости. Об этом рассказала известный диетолог Марина Макиша.

Зубы
Продукты, из-за которого быстрее всего темнеют зубы - диетолог / ua.depositphotos.com

Есть как минимум несколько продуктов, которые окрашивания зубов в темные оттенки различных цветов. Об этом заявила известный диетолог и специалист по правильному питанию Марина Макиша.

"Проблемы возникают тогда, когда нарушается плотность зубной эмали, появляются поры на поверхности, в которые могут проникать различные красящие вещества, меняя цвет зуба", — заявила диетолог.

Она добавила, что на зубах зачастую создается налет в результате действия бактерий ротовой полости. В некоторых случаях окрашиваться может именно он, и после чистки зубы вновь становятся белыми.

Одним из главных продуктов, которые могут навредить зубам, является кетчуп. Он содержит уксусную кислоту, сахар, природный томатный и иногда химический красители. В отличие от него, при приготовлении блюд Макиша рекомендует использовать томатную пасту, в которой нет почти всех указанных ингредиентов.

Также специалист обратила внимание на красящие свойства куркумы. Эта специя обладает массой полезных свойств — защищает сосуды, является антиоксидантом, замедляет старение. Врач посоветовала не отказываться от куркумы, ее можно употреблять с редисом, огурцом, сельдереем или даже яблоком. Они помогают очистить зубы от красящего вещества, либо следует использовать зубную пасту после употребления пищи, содержащей куркуму.

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Кроме того, окрасить зубы может соевый соус. Некоторые из входящих в его состав веществ (например, кислоты) могут повлиять на эмаль, а химический краситель — на цвет зубов, при этом натуральный краситель не оказывает серьезного воздействия.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, как правильно чистить зубы щеткой и нитью. И перечислили главные правила и ошибки.

До того руководитель отдела тестирований Центра экспертиз Тест Нина Кильдий предупредила, что мясо механической обвалки опасно для зубов, поскольку в нем могут быть осколки костей.

viber
здоровье зубы диетолог
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