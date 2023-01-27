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Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без света

27 января 2023, 02:35
Для того, чтобы сохранить холод, вам понадобится простая вода. Но этот способ будет работать при условии, если вы редко будете открывать дверцу.
Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без света
Как сохранить холодную температуру в холодильнике / фото ua.depositphotos.com

Такие неудобные отключения света приводят к быстрой порче продуктов. После длительного отсутствия электроснабжения в холодильнике значительно повышается температура, из-за чего невозможно держать продукты в холоде.

Вы можете даже не догадываться о том, что ваше приготовленное ранее блюдо уже испортилось. Если съесть испорченное блюдо, то скорей всего вам понадобится лечение из-за пищевого отравления.

Какая температура должна быть в холодильнике

4 градуса и ниже - это та температура в холодильнике, которая является безопасной для хранения продуктов. В морозильной камере температура должна быть на уровне не выше 0 градусов.

Оказалось, что после выключения света продукты будут охлажденными лишь около 4 часов, а в морозильной камере – 24-48 часов при частичной или полной загрузке соответственно.

Однако есть лайфхаки, которые позволят сохранить низкую температуру в холодильнике на дольше.

Как сохранить низкую температуру в холодильнике без света

Отличным вариантом станет заранее замороженная вода. Ее можно заморозить в специальных пакетах, пищевых контейнерах и хранить в морозилке пока этот лед вам не понадобится.

Этот лед после выключения света следует достать из морозильной камеры и поставить в холодильник. Таким образом он будет охлаждать воздух, чем убережет продукты и блюда от порчи. Мороженую воду можно заменить сухим льдом из магазина.

Лед следует равномерно разложить на полках холодильника. При этом следует как можно реже открывать дверцу, чтобы не пускать туда теплый воздух и не выпускать холодный.

Если у вас есть балкон, подвал или территория вокруг частного дома, то можно положить туда продукты, которые могут быстро испортиться. Главное, чтобы на улице была действительно холодная, а лучше морозная погода.

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