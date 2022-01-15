Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

Таким образом еще и снизится уровень беспокойства.
Консультант по сну из Австралии Оливия Ареццоло на основании научных исследований заявила, что Омега-3 способствует эффективному сну и продлевает его на час.
По ее словам в ролике на странице в Instagram, этот компонент вызывает сонливость и снижает беспокойство.
"Недавнее исследование показало, что добавки Омега-3 без каких-либо других изменений могут помочь человеку спать дополнительный час. Они на 20% снижают беспокойство, так как дефицит этого компонента может способствовать нехватке мелатонина, гормона сонливости", – утверждает консультант.
Как известно, Омега-3 можно найти в растительных маслах и рыбе. В частности, в лососе, скумбрии, тунце, льняном и оливковом маслах, а также орехах.
Кроме этого, для крепкого сна она советует распыливать в спальни лаванду, принимать перед сном душ или ванну, медитировать, пить ромашковый чай за час до сна и принимать магний.
Ранее Главред писал, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.
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