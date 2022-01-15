УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

15 января 2022, 20:36
Прослушать новость
Остановить

Таким образом еще и снизится уровень беспокойства.

Что означает сон со среды на четверг
Сон может быть пркрепким / ua.depositphotos.com

Консультант по сну из Австралии Оливия Ареццоло на основании научных исследований заявила, что Омега-3 способствует эффективному сну и продлевает его на час.

По ее словам в ролике на странице в Instagram, этот компонент вызывает сонливость и снижает беспокойство.

"Недавнее исследование показало, что добавки Омега-3 без каких-либо других изменений могут помочь человеку спать дополнительный час. Они на 20% снижают беспокойство, так как дефицит этого компонента может способствовать нехватке мелатонина, гормона сонливости", – утверждает консультант.

Как известно, Омега-3 можно найти в растительных маслах и рыбе. В частности, в лососе, скумбрии, тунце, льняном и оливковом маслах, а также орехах.

Кроме этого, для крепкого сна она советует распыливать в спальни лаванду, принимать перед сном душ или ванну, медитировать, пить ромашковый чай за час до сна и принимать магний.

Ранее Главред писал, какие полезные продукты с омега-3 помогут сбросить вес. Как говорят медики, в организме многих людей не хватает полиненасыщенных жиров омега-3 ‒ поскольку ни один орган не может их синтезировать.

Читайте также:

viber
здоровье сон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньгиРетроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньги Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски Что нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатствоЧто нельзя делать с деньгами: какие привычки привлекают бедность и богатство Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Безумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей деньБезумные лайфхаки из СССР: пять хитростей, которые работают по сей день
21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

20:00

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

Реклама
19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

Реклама
17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

14:34

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

14:01

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

13:28

Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

13:02

В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

12:58

Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растутВидео

Реклама
12:48

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

12:25

Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – ReutersВидео

12:05

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

12:05

России нужна лицензия на возрождение СССРмнение

11:40

Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

11:38

ЦРУ тайно готовит украинские спецподразделения для отпора России — СМИВидео

11:34

Украину охватил ураган: сильный ветер до 70 км/час валил деревья, столбы и останавливал транспортВидео

10:56

27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб

09:40

Даже староста в Италии: жители села в Тернопольской области массово уехали на заработкиВидео

09:05

Срыв поставок газа в ЕС из-за вторжения РФ в Украину: СМИ объявили о планах США на возможный сценарий

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять