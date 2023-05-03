Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полоса

Одним из самых неудачливых знаков зодиака в мае станет Рак. Однако у него появится возможность исправить свои ошибки.

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Названы 4 несчастливых знака зодиака в мае 2023 года / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Май 2023 года будет невероятно сложным и напряженным для некоторых знаков зодиака. В этот период могут случиться плохие события. Настоящая черная полоса начнется у 4 знаков зодиака.

В этом месяце неисключено, что у них начнутся проблемы на работе, в семье и даже могут дать о себе знать проблемы со здоровьем. Об этом специально для Главреда рассказал астролог Влад Росс в своем гороскопе на май 2023 года.

Гороскоп Рак на май 2023

В мае 2023 года у Раков появится возможность изменить свое прошлое – исправить ошибки, которые привели к неудовлетворительным результатам. Работа над ошибками поможет Раку изменить свою жизнь к лучшему. Раку стоит сделать первые шаги на встречу и сказать близкому человеку нужные слова.

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У Рака в средине мая могут резко измениться планы, особенно в карьере. Представитель этого знака должен помнить, что все, что ни делается, – к лучшему. Ведь золотое правило психологии гласит: если невозможно изменить ситуацию, нужно изменить свое отношение к ней. Важно сохранять внутреннее равновесие, а этому будет способствовать общение с интересными людьми и чтение книг. Отличным выбором станут старые романы, книги по психологии или эзотерики.

В мае у Рака могут произойти изменения в карьере и финансах. Ему предстоит вспомнить, что все новое – это хорошо забытое старое. Благоприятным будет возвращение на старое место работы.

В финансовом плане в мае у Рака все сложится благополучно. Во второй половине месяца лучше не посвящать коллег в свои деловые планы и личную жизнь. Денежные вопросы в это время будут радовать Рака. Он даже сможет примерить на себя роль мецената – помочь хорошему делу или человеку, или ВСУ.

Однако Ракам нужно обратить внимание на коммуникацию. Он рискует быть неправильно понятым. Возможны сложности или путаница с документами, что будет сбивать Рака с толку.

В конце мая Рак может получить очень выгодное коммерческое предложение, играть в лотерею и выигрывать, совершить удачную покупку, особенно недвижимости, автомобиля или яхты.

Рака ждут перемены в личной жизни. Вторая половина Рака наконец поймет то, что он давно пытался ей объяснить, от чего зависят их отношения.

В бытовом плане май будет благоприятным временем для обустройства дома, ремонта, создания уюта и всего того, что в понимании Рака значит домашний очаг.

Отношения Рака с детьми будут складываться преимущественно легко, но они могут попросить выполнить данные ранее обещания. Иными словами, в мае на Рака могут наброситься дети со словами: "Ты же обещал!".

В последней декаде мая в любовной сфере может начаться новый период, если Рак этого хочет. Все события, начавшиеся в это время, будут иметь для него судьбоносный, кармический характер. Потому кармические ситуации с партнерами будут эмоциональными, тем более, Венера будет в знаке Рака. Этот месяц будет благоприятен для сильной любви и вовлеченности. Рак будет в мае на первом месте в плане любви.

В плане здоровья Раку стоит равномерно распределять физические нагрузки, не стоит слишком много бегать. Вероятны травмы, в том числе спортивные. Если Рак отдыхает и принимает солнечные ванны, то следует тщательно позаботиться о защите от ультрафиолетовых лучей, потому что у Рака очень нежная кожа. Раку придется быть внимательнее, чтобы избежать ожогов кожи и тепловых ударов. Также неблагоприятное время для косметологии. Санаторно-курортное лечение даст хороший эффект. Благоприятно отправиться куда-нибудь на грязи. Поездки за город и просто прогулки на свежем воздухе внесут свою позитивную лепту. Отдых будет незабываемым. Раку нужно обогащать кровь кислородом.

Гороскоп Лев на май 2023

Лев станет одним из неудачников мая 2023 года, поскольку по его знаку будет продолжать движение Черная Луна, планета предательства и негатива, поэтому месяц обещает быть сложным. Льву в мае следует справляться со всеми проблемами в одиночку, поскольку ему будет трудно донести до окружающих свою точку зрения. Стремление стоять на своем может вызывать сплетни и пересуды. Обращение в официальные инстанции лучше отложить до середины месяца. Крайне нежелательно начинать новые дела, иначе они будут идти очень плохо. Лучше заняться в этом месяце решением текущих вопросов – так будет больше возможностей наиболее эффективно проявить свои способности. В мае Льву предстоит проявлять больше ответственности и собранности во всем, поскольку только обаяния будет недостаточно для решения многих вопросов. В дальних поездках будут возникать препятствия, и они могут негативно сказаться на общественном статусе Льва.

В карьере и финансах Льва ждет довольно напряженный трудовой ритм, до изнеможения. С одной стороны, Лев сможет вдохновить и зарядить своей энергичностью коллектив, но ему следует опасаться перетрудиться, ведь жизненных сил в этот период будет едва хватать.

Негативный период для Льва закончится в последнюю неделю месяца.

Ощущение некоторой скованности и подчиненности обстоятельствам может доставить немало неприятностей Льву в первой половине мая-2023, но апогей удачи будет в конце месяца, потому на эти дни стоит перенести все активные действия.

В мае Льву следует избегать крупных капиталовложений. В этом месяце также нежелательно оформлять кредиты, поскольку выплаты потом будут осуществляться с проблемами, либо же из Льва долги потом будут выбивать криминальные субъекты.

В личной жизни Льва назрели перемены, но пока все будет монотонно. Если Лев в поиске своего идеала, ему предстоит встреча с таковым в самый неожиданный момент. Возвышенные чувства и поэтическое вдохновение вспыхнет не сразу. При первой встрече Льва оценят по интеллектуальному уровню и способности быть интересным собеседником.

Семейным Львам в мае 2023-го следует как можно больше времени проводить со своей семьей. В середине месяца очень кстати будет помощь ближайших родственников.

По отношению к детям Льву следует быть строгим и справедливым, а также щедрым.

Чтобы набраться сил и восстановить здоровье, Львам нужно полноценно отдохнуть за городом. Если нет дачи, то Льву стоит взять путевку в дом отдыха или в Турцию. Нужно стараться проводить больше времени на свежем воздухе. Следует остерегаться травм грудной клетки и переломов, особенно в последней декаде месяца, когда возможны ДТП и несчастные случаи – Марс (травмоопасная планета) войдет в знак Льва. Для Льва в мае будут полезны общеукрепляющие настои на основе меда, сока чеснока, шиповника. Опасно развлекаться с огнем и пиротехникой, стоит обратить внимание на состояние газовой плиты.

Гороскоп Дева на май 2023

Для Девы май 2023 года будет критическим месяцем, который пройдет под знаком минус. В этот период будет ощутимо больше сложностей, вместе с тем, возрастет и количество контактов, звонков и поездок с ДТП и неприятными ситуациями в пути. Дева в мае может столкнуться с предательством, обманом, может поступить ложная информация, также Деву могут "кинуть" на крупные суммы денег. Это не лучшее время для перехода с одной работы на другую.

Деве в мае стоит проанализировать прежние связи и без сожаления распрощаться с ненужными, с ее точки зрения, знакомствами.

Фортуна будет благосклонная в мае в плане мелких дел. Благоприятно начать индивидуальные занятия или взять отдельные уроки. Стоит отправиться по выгодной цене с хорошими скидками в дальние путешествия.

На первую декаду мая не следует назначать важные выступления, встречи, концерты. Контакты с зарубежными компаньонами нужно перенести на конец месяца, поскольку в первой декаде произойдет лунное затмение, которое не очень благоприятно скажется на Деве. Нужно поинтересоваться проблемами и заботами друзей – они нуждаются в помощи Девы, а также уделить пристальное внимание дому и семейному очагу – в этом месяце будет важно не нарушать связь со своими традициями и не ссориться с родителями.

В личной жизни близкий человек Девы в мае больше всего будет желать услышать от нее уверения в любви и преданности. Поэтому первая половина мая подходит для совместного участия в развлекательных мероприятиях – Деву со второй половиной могут пригласить на свадьбу, крестины, именины, и от их посещения отказываться не стоит. Семья и брак потребуют от Девы ответственного отношения. Важно постараться сдерживать данные ранее обещания, что самым лучшим образом повлияет на погоду в доме.

Ближе к концу мая вероятны разногласия с супругом или супругой на бытовой почве, потому Деве важно контролировать эмоции. В поход по магазинам лучше отправляться вместе, иначе Дева может что-то не то купить.

Нормальная работа пищеварительной системы Девы в мае будет напрямую зависеть от эмоционального состояния. Возможно обострение гастритов, язв и других проблем со здоровьем. Полезными будут различные успокаивающие средства и процедуры. Деве следует воздержаться от употребления спиртных напитков. С целью снижения риска переломов нужно чаще употреблять продукты с высоким содержанием кальция.

Смотрите гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Гороскоп Водолей на май 2023

У Водолея май 2023 года пройдет под знаком минус. Водолею постоянно в этом месяце придется помнить слово "надо". Май будет нелегким периодом, ведь рожденные под знаком Водолея стремятся быть свободными, а в это время их часто к чему-то будут принуждать, им придется подчиняться обстоятельствам.

В мае Водолея удивят приятные встречи со старыми знакомыми, а также неожиданные новости. Кроме того, в жизни представителей этого знака внезапно могут появиться люди из прошлого.

Звезды советуют Водолею посвятить этот месяц банальным повседневным делам и на работе, и в быту. Не стоит принимать ответственных решений. Если есть разлад в отношениях с детьми или близкими, то сейчас самое время их наладить. Водолею важно найти время для хобби, поскольку это его очень вдохновит.

Вполне вероятно, что в мае-2023 Водолею захочется что-то изменить в личной жизни, а также преобразить интерьер. В последней декаде мая нужно идти к намеченным планам и целям, главное – не сворачивать на полпути, что Водолей делает весьма часто. На ретроградном Меркурии Водолей сможет осуществить свое давнее желание.

Если у Водолеев есть проблемы в личной жизни, то в мае 2023-го не стоит затевать выяснения отношений с партнером, поскольку это неподходящее время. Пусть все идет своим чередом, иначе отношения можно будет разрушить до основания.

Постель Водолея в этом месяце может согреть любовник или любовница из прошлого. А отношения со второй половиной будут бурными и разнообразными, с фейерверками, но в итоге Водолей сможет получить то, чего хочет.

В целом, в преддверии лета в любовных отношениях Водолея все будет складываться гораздо лучше, чем он предполагал, ведь Венера в середине мая будет благосклонна к нему. Потому Водолей сможет насладиться любовными встречами и отношениями именно в это время.

В последней декаде мая следует избегать лжи, поскольку обманы Водолея будут быстро и ярко раскрыты.

В мае-2023 Водолею в работе и в финансовом плане важно помнить, что ситуация обязательно наладится. Все исправится в пользу Водолея, но только во второй половине месяца, потому что первая может быть абсолютно провальной. Тем более, лунное затмение в Скорпионе будет существенно влиять на Водолея.

Особых финансовых перемен и потерь в мае у Водолея не предвидится, потому следует рассчитывать на то, что уже есть. Для новых коммерческих дел и дополнительных заработков неподходящее время. Сейчас не стоит ждать новых проектов, бонусов, а вот на реально полагающиеся Водолею суммы он может рассчитывать, то есть на стабильность зарплаты или оплаты услуг. Но рядовых расходов кошелька Водолея не хватит его близким. Вполне вероятно, что расходы на бытовые нужды в мае превысят запланированную сумму, поэтому нужно быть очень рачительными, особенно в поездках.

В мае-2023 у Водолея может ухудшиться здоровье - проявятся заболевания горла, щитовидной железы. Придется ограничить потребление спиртных напитков либо отдать предпочтение менее крепким вроде пива или сангрии. Это связано также и с тем, что во второй половине мая у Водолея может быть уязвим желудок.

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