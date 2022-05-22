Проблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков стоит быть осторожными в новолуние 30 мая / depositphotos.com/

Обновление лунного цикла – непростой период. В это день стоит проявить максимальную осторожность, чтобы не навлечь на себя беды. Четырем представителям зодиакального круга судьба в этот день может подкинуть проблем, однако нужно сохранять спокойствие и держать эмоции под контролем.

О том, кто может рассчитывать на щедрые подарки судьбы в начале лунного цикла, читайте в материале: Денежное изобилие и счастье в личной жизни: 4 знака станут везунчиками в новолуние 30 мая.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым нужно избегать опасности и минимизировать активность в день новой Луны, чтобы избежать больших неприятностей.

Овен

На Овнов могут навалиться сразу несколько дел и разобраться в самом важном не будет возможности. Все будет валиться из рук и сосредоточиться на текущих обязанностях будет сложно. Вы можете напороться на критику коллег и начальства, но ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, это чревато серьезными последствиями, вплоть до потери работы. В личных отношениях также сквозит напряжение, не исключены конфликты с родственниками и близкими людьми.

Стрелец

Неприятности в день новолуния будут сыпаться на Стрельцов, как из рога изобилия в личной и в профессиональной сферах. Вам может казаться, что окружающие только ищут повод, чтобы испытать ваши нервы на прочность. Даже небольшая ссора может обернуться серьезным скандалом. Вы можете разочароваться в людях, которым доверяли. У вас могут опуститься руки и вы подумаете, что мечтам и планам не суждено сбыться. Но это лишь влияние негативной энергетики дня, ваши достижения ждут впереди.

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Водолей

Водолеям в первый лунный день нужно быть внимательными с деньгами. Повышается риск потери крупной суммы. Не стоит носить с собой наличные и ценные вещи. Принимая важные решения, действуйте без спешки. Ошибки сегодня могут дорогого стоить. В спорах на работе прислушайтесь к интуиции, она подскажет, как обойти острые углы.

Рыбы

В этот день сильный стресс может спровоцировать нервное напряжение и проблемы со здоровьем. Могут напомнить о себе хронические заболевания и значительно ухудшиться самочувствие. Не заставят себя ждать и финансовые трудности. Помощь и поддержка родных и близких людей в такие моменты будет неоценимой. Если понимаете, что справиться с ситуацией в одиночку невозможно, обращайтесь к ним.

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