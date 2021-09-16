Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60%

Риск был еще выше, если у людей были проблемы с глазами / Pixabay

Исследования показывают, что проблемы со здоровьем значительно повышают риск развития деменции.

По словам исследователей, пациенты с ухудшением зрения с большей вероятностью будут иметь нарушение способности запоминать, думать или принимать решения.

Они проанализировали данные о 12 364 взрослых в возрасте от 55 до 73 лет и обнаружили, что риск деменции был на 26 процентов выше у людей с возрастной дегенерацией желтого пятна пишет The Daily Mail.

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Эквивалентная цифра составляла 11 процентов для страдающих катарактой и 61 процент для пациентов с диабетическим заболеванием глаз.

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Исследователи из Академии медицинских наук провинции Гуандун в Китае заявили, что не могут установить причины наличия связей.

Однако возможно, что заболевания глаз связаны с хорошо известными факторами риска деменции, такими как болезни сердца.

Результаты также показали, что люди, страдающие диабетом, сердечными заболеваниями, инсультом и депрессией, известными как системные заболевания, подвержены повышенному риску деменции.

Риск был еще выше, если у людей были проблемы с глазами - также известные как офтальмологические заболевания.

Исследователи заявили: "Возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и заболевания глаз, связанные с диабетом, но не глаукома, связаны с повышенным риском деменции.

"Лица с офтальмологическими и системными заболеваниями подвержены более высокому риску деменции по сравнению с теми, у кого есть только офтальмологические или системные заболевания".

Авторы заявили, что их исследование было наблюдательным, и поэтому они не могут установить причины, по которым состояние глаз связано с повышенным риском деменции.

Однако может случиться так, что заболевания глаз связаны с хорошо известными факторами риска деменции, включая диабет, болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление и депрессию.

Ухудшение зрения также может привести к снижению активности определенных частей мозга, может сделать людей менее способными узнавать лица друзей и родственников и может означать, что они не могут быть такими же независимыми.

В Великобритании катаракта поражает примерно половину людей в возрасте старше 65 лет, в то время как почти у 40 000 человек ежегодно развивается возрастная дегенерация желтого пятна.

Исследование было опубликовано в Британском журнале офтальмологии.

По словам ученых, продолжительный стресс повышает риск высокого кровяного давления и проблем с сердцем до 90 процентов. Доктор Косуке Иноуэ из Киотского университета в Японии сказал, что его результаты свидетельствуют о том, что тестирование на гормоны стресса может помочь предотвратить болезнь.