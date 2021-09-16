УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60%

16 сентября 2021, 22:30

Исследование было опубликовано в Британском журнале офтальмологии.

Врач
Риск был еще выше, если у людей были проблемы с глазами / Pixabay

Исследования показывают, что проблемы со здоровьем значительно повышают риск развития деменции.

По словам исследователей, пациенты с ухудшением зрения с большей вероятностью будут иметь нарушение способности запоминать, думать или принимать решения.

Они проанализировали данные о 12 364 взрослых в возрасте от 55 до 73 лет и обнаружили, что риск деменции был на 26 процентов выше у людей с возрастной дегенерацией желтого пятна пишет The Daily Mail.

Читайте такжеБольше, чем регулярные осмотры: что нужно для здорового зрения

Эквивалентная цифра составляла 11 процентов для страдающих катарактой и 61 процент для пациентов с диабетическим заболеванием глаз.

Реклама

Исследователи из Академии медицинских наук провинции Гуандун в Китае заявили, что не могут установить причины наличия связей.

Однако возможно, что заболевания глаз связаны с хорошо известными факторами риска деменции, такими как болезни сердца.

Результаты также показали, что люди, страдающие диабетом, сердечными заболеваниями, инсультом и депрессией, известными как системные заболевания, подвержены повышенному риску деменции.

Риск был еще выше, если у людей были проблемы с глазами - также известные как офтальмологические заболевания.

Исследователи заявили: "Возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и заболевания глаз, связанные с диабетом, но не глаукома, связаны с повышенным риском деменции.

"Лица с офтальмологическими и системными заболеваниями подвержены более высокому риску деменции по сравнению с теми, у кого есть только офтальмологические или системные заболевания".

Авторы заявили, что их исследование было наблюдательным, и поэтому они не могут установить причины, по которым состояние глаз связано с повышенным риском деменции.

Однако может случиться так, что заболевания глаз связаны с хорошо известными факторами риска деменции, включая диабет, болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление и депрессию.

Ухудшение зрения также может привести к снижению активности определенных частей мозга, может сделать людей менее способными узнавать лица друзей и родственников и может означать, что они не могут быть такими же независимыми.

В Великобритании катаракта поражает примерно половину людей в возрасте старше 65 лет, в то время как почти у 40 000 человек ежегодно развивается возрастная дегенерация желтого пятна.

Исследование было опубликовано в Британском журнале офтальмологии.

По словам ученых, продолжительный стресс повышает риск высокого кровяного давления и проблем с сердцем до 90 процентов. Доктор Косуке Иноуэ из Киотского университета в Японии сказал, что его результаты свидетельствуют о том, что тестирование на гормоны стресса может помочь предотвратить болезнь.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоударНадвигается самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоудар "Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерейТоп-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей Названы 3 приметы, которые всегда сбываютсяНазваны 3 приметы, которые всегда сбываются ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газаГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Последние новости

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

22:20

Мощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробности

21:46

Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников Видео

Реклама
21:35

Жуткое убийство в Черкасской области: женщина жестоко расправилась со своей подругой

21:15

В строительстве знаменитого Oculus в Нью-Йорке использовалась сталь украинской компании

21:11

В Польше в жуткой аварии погибли граждане Украины

21:10

Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы Видео

21:04

Планировал расправиться с ним давно: отец-убийца 3-летнего Алеши из Сум "объяснил" свой поступок

20:37

Прогноз ВОЗ: какие штаммы гриппа будут циркулировать в Украине

20:24

Новая напасть: Волынь атакуют опасные бабочки, в регионе ввели карантин Видео

20:13

Встреча Байдена и Путина с запуском СП-2 – это удар по Европе: Польша позвала Украину в союз 9 стран

20:08

Названы три самых полезных и правильных завтрака: готовить всего 7 минут Видео

19:57

МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти Видео

19:30

В Житомире на заводе взорвалась огромная бочка, есть пострадавшие

19:09

В Херсоне прохожего накрыла бетонная плита с крыши магазина

19:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине Видео

18:54

"Давайте дойдем до 50% вакцинации": Ляшко объяснил, когда начнут массово прививать детей от COVID-19 Видео

18:42

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

Реклама
18:35

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

18:26

За прибавление в семье хотят платить больше: когда повысят выплаты и кому повезет

18:24

Почему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса мнение

17:59

Тревога у Лаврова: Россия разразилась обвинениями о "вмешательстве" США в выборы в Госдуму

17:57

Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

17:53

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию

17:38

Приметы на 17 сентября: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

17:33

С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

17:23

Дефицит железа: признак, который "прячется" на языке Видео

17:14

Можно заболеть в любом возрасте: в Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака Видео

17:11

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня

17:02

Главное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентября Видео

16:59

"Запомню на всю жизнь": Мишель Андраде со свиньями отдохнула на Карибском море

16:49

Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

16:31

Даша Астафьева сверкнула шикарной грудью в откровенном наряде

16:26

В КГГА рассказали, введут ли в Киеве жесткий карантин Видео

16:23

Саша Пустовит после откровений отправилась в Буковель: милые фото с сыном

16:00

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

15:54

"Это не военные действия": Потап рассказал, как Каменских относится к его бывшей жене Видео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для защиты дорог "Большой стройки" - эксперт

Реклама
15:47

На кону - жизнь ребенка: Комаровский предупредил родителей о смертельном детском развлечении

15:44

"Гражданство страны-агрессора": украинцев с паспортами РФ намерены ограничить в избирательных правах

15:44

Украинцы сталкиваются с рисками из-за работы за рубежом - эксперты

15:32

"Такого кошмара не могу вспомнить": в Бердянске началось нашествие огромных комаров Видео

15:32

Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

15:25

Йом-Кипур 2021: традиции праздника, запреты дня, поздравления

15:20

Жесткие правки к антитабачному законопроекту №4358 вредят малому бизнесу-эксперт

15:02

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

14:53

Аваков удивил странным селфи-видео с цветочками Видео

14:43

Пожарный в Польше побил детей из Украины: у одного из мальчиков сломан нос

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять