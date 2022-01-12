Проблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце января

Их ждут значительные трудности.
Начало года для многих знаков зодиака принесет положительные перемены. Однако несколько представителей зодиакального круга в конце месяца могут настигнуть финансовые затруднения.
Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков можно рассчитывать на поддержку Тигра, кто сможет совершить долгожданные покупки, а кому придется упорно поработать чтобы достичь стабильности.
Астрологи выяснили, на чью голову свалятся проблемы с деньгами в конце второго месяца зимы. Им придется несладко.
Рак
Раки довольно ответственно относятся к планированию бюджета и незапланированным тратам. Они редко поддаются желанию совершать импульсивные покупки, однако в январе что-то пойдет не так. Траты на подарки и развлечения в течении периода новогодних праздников незаметно отхватят львиную долю бюджета, и уже в конце месяца представителям знака придется начать экономить буквально на всем, пока финансовое положение не придет в норму.
Весы
В конце января удача может отвернуться от Весов. Нужно быть предельно осторожными с любыми финансовыми операциями, повышается риск потерять большую сумму денег или понести убытки. Не исключено банкротство. Вам придется с нуля начинать копить деньги. Радостного в этом мало, но предаваться унынию не стоит – эта черная полоса кратковременная и звезды сулят благополучие. Вскоре вы сможете укрепить финансовую стабильность.
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Стрелец
Динамичные и целеустремленные Стрельцы не привыкли отлынивать от работы и выполнят ее добросовестно, демонстрируя максимальные результаты. Однако в конце месяца ситуация с финансами все равно будет патовая. Не исключено, что планы, которые должны были принести дополнительный заработок, сорвутся. Вложения Стрельцов тоже в опасности, велика вероятность их потерять. Поспешные решения могут сыграть с вами плохую шутку, все денежные вопросы необходимо тщательно обдумывать, взвешивая все за и против.
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