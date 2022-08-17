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Проблемы с деньгами и непредвиденные расходы: 3 знакам зодиака стоит следить за кошельком в ближайшее время

17 августа 2022, 17:28

Их ожидают убытки.

гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю - 3 знака, которых ждут убытки / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга до конца недели стоит быть предельно осторожными с финансами. Их ожидают не самые приятные события, которые могут серьезно пошатнуть бюджет.

О том, кто из знаков зодиака сможет воплотить свою давнюю мечту в начале осени, а кому придется приложить все усилия для достижения успеха, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым необходимо беречь свои денежки и избегать необдуманных трат.

Овен

В этом периоде Овнам лучше отказаться от любых покупок. Принимая решение потратить деньги, нужно руководствоваться не эмоциями , а логикой и правильно оценить свои возможности. Непомерные траты могут загнать вас в долги и кредиты, рассчитаться с которыми будет сложно. Повремените с покупками, включив режим экономии.

Близнецы

Влияние непостоянной Венеры может больно ударить по кошельку Близнецов и обернуться серьезными финансовыми проблемами, если не проявить рассудительность. Ходите в магазин со списком и избегайте любых заманчивых предложений. Расточительство на этой неделе подкосит ваш бюджет.

Читайте такжеНевероятное везение и счастье в любви: 3 знакам зодиака мощно повезет на этой неделе

Рыбы

На этой неделе Рыбам в погоне за материальным благополучием стоит сбавить обороты. Ваш упорный труд может принести результаты только в том случае, если вы полны энергии и жизненных сил. Переутомление приведет к выгоранию и эмоциональному истощению. А они не лучшие помощники в борьбе за финансовое процветание.

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