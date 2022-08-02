Проблемы и неприятности на каждом шагу: 4 знака зодиака вступят в полосу неудач на три месяца

Гороскоп на август 2022для всех знаков зодиака / ua.depositphotos.com/

Четырем представителям зодиакального круга стоит быть предельно осторожными. Любые слова и поступки могут спровоцировать череду неприятных событий, которые продлятся до средины осени.

О том, кто из знаков в конце лета сможет достичь желаемого, а кому судьба подкинет испытания, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых начало осени может начаться не столь радужно. Проблемы будут сыпаться на голову, как из рога изобилия.

Близнецы

Представителям воздушного знака стоит быть предельно тактичными в общении с окружающими. Контролируя эмоции, можно избежать серьезных скандалов как на рабочем месте, так и с близкими людьми. Ваши поступки могут вызывать недоумение. Для того, чтобы не навлечь на себя неприятности и не обрасти врагами Близнецам нужно следить за словами. О сказанном в эмоциональном порыве, возможно, придется пожалеть.

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Весы

В этот непростой период Весам необходимо уделить внимание дисциплине. Ответственное отношение к работе и каждому данному обещанию смогут укрепить авторитет и добиться уважения окружающих. В противном случае "черная полоса" грозит затянуться до конца октября.

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Стрелец

До средины осени Стрельцов ждет непростой период. Судьба подкинет несколько сложных испытаний. Вам предстоит сделать непростой выбор, от которого будет зависеть дальнейшее будущее. Однако вы можете столкнуться с ситуацией, когда ни одно решение не будет удовлетворять вас полностью. В любой ситуации, старайтесь делать выбор без спешки.

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Водолей

Этот период может принести Водолеям немало тревог и волнений. Главное стойко принимать все испытания и не опускать руки в стремлении достичь желаемого. Не стоит уклоняться от работы и своих обязанностей, вам придется приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию.

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