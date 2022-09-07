Проблем не оберешься: 3 знака зодиака в ближайшее время вступят в полосу невезения

Гороскоп на сентябрь 2022 - 3 знака ждут неприятности / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга средина сентября буде не самым легким периодом. В это время неприятности могут поджидать их на каждом шагу. Им стоит проявить предельную осторожность.

О том, кто из знаков зодиака станет счастливчиком в первом месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в ближайшие дни нужно сохранять спокойствие и проявлять выдержку.

Дева

Эмоциональный фон Дев в несколько последующих дней не порадует стабильностью. Вас может вывести из себя любая мелочь, и это очень усложнит общение с окружающими. Сведите любое общение до минимума и старайтесь не срывать свое раздражение и недовольство на близких людях. Чтобы отвлечься от негативных переживаний, займитесь любимым делом.

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Стрелец

Стрельцам о себе напомнят давние ошибки. Они могут появиться в профессиональной деятельности, и дело может даже дойти до разбирательств с начальством. Держите свои эмоции в узде, несдержанность может обернуться серьезными последствиями, вплоть до увольнения. Не стоит позволять негативным мыслям брать над собой верх, поделитесь своими проблемами с близкими людьми, они готовы вас поддержать.

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Козерог

Козерогам дадут о себе знать проблемы в личной жизни. Ваша постоянная занятость может привести к отдалению партнера и возникновению разногласий. Вам стоит поговорить по душам с любимым человеком и выяснить корень проблем. Проведите больше времени со своей второй половинкой, окружив партнера вниманием и заботой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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