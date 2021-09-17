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Признак рака: как голос может указать на смертельную болезнь

17 сентября 2021, 21:11

Еще один симптом рака легких - боль в груди или плече, которая не проходит.

Легкие
Другие возможные признаки рака легких могут включать кашель с кровью, одышку и хрип без видимой причины / Lisa Marie Cannon / flickr

По мере увеличения размеров раковой опухоли звук вашего голоса может измениться.

Согласно Macmillan Cancer Support - благотворительной организации, занимающейся повышением осведомленности о болезни, - длительная охриплость доставляет беспокойство.

Хриплый голос, который сохраняется в течение трех или более недель, необходимо сообщить вашему терапевту. Это также верно, если кашель начинает сохраняться в течение трех недель и более или если уже имеющийся у вас повторяющийся кашель начинает меняться, пишет Express.co.uk.

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Другие возможные признаки рака легких могут включать кашель с кровью, одышку и хрип без видимой причины, а также рецидивирующие инфекции грудной клетки.

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Еще один симптом рака легких - боль в груди или плече, которая не проходит.

Макмиллан добавил, что потеря веса, которую нельзя объяснить изменениями в питании или увеличением физических упражнений, также может быть предупреждающим знаком.

То же самое может быть и с чувством усталости, которое нельзя объяснить сменной работой, недостатком сна или тяжелыми эмоциональными или физическими причинами.

Хотя некоторые из этих симптомов могут быть вызваны другими заболеваниями легких, лучше всего проконсультироваться с врачом.

Если ваш терапевт подозревает рак легких, он назначит рентген грудной клетки и / или компьютерную томографию.

Если сканирование выявит какие-либо отклонения в легких, вас направят к специалисту в течение двух недель.

Дальнейшее тестирование может включать ПЭТ-КТ (серию рентгеновских лучей для создания трехмерного изображения) и / или биопсию.

Биопсия включает в себя сбор клеток или тканей из легких или близлежащих лимфатических узлов.

Затем образцы биопсии проверяются под микроскопом для выявления раковых клеток.

В случае выявления рака дополнительные исследования могут помочь установить стадию рака легких, что позволит определить варианты лечения.

Стадии рака легких

Рак легких 1 стадии

"Это когда размер рака не превышает 4 см", - пояснил Макмиллан. "Он не распространился за пределы легких или лимфатических узлов".

Рак легких 2 стадии

Хотя на этой стадии рак может иметь разные размеры, он мог распространиться на:

  • Другие части легкого
  • Области за пределами легкого
  • Ближайшие лимфатические узлы

Рак легких 3 стадии

Это когда рак обычно распространяется на лимфатические узлы и может разрастаться в дыхательных путях, областях, окружающих легкое, или других частях легкого.

Рак легких 4 стадии

Опять же, рак легкого может иметь любой размер на 4 стадии, но возможно, он распространился на легкое с другой стороны.

Более того, при раке легких 4 стадии раковые клетки могут быть в жидкости плевры или вокруг сердца.

Кроме того, рак распространился на другие части тела, такие как печень, кости или мозг.

Варианты лечения могут включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапевтические препараты или комбинацию этих вариантов.

Специалист обсудит с вами оптимальные варианты лечения в зависимости от вашего индивидуального случая.

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