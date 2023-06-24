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Привычное действие принесет в жизнь большую беду: когда лучше не стричь ногти

Елизавета Бельмас
24 июня 2023, 16:17 обновлено 24 июня, 16:22
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Главред расскажет, как обычное действие может испортить человеку жизнь или ее этап.
когда лучше не стричь ногти
когда лучше не стричь ногти / Коллаж: Главред, фото: pexels

Уход за собой - важная составляющая жизни любого человека, однако не все действия можно совершать тогда, когда вам "просто" захотелось. В частности, это касается маникюра. Мы расскажем, когда лучше не стричь ногти и почему.

Почему нельзя стричь ногти в праздник - правила церкви

Мы часто слышим, что в церковные праздничные дни существуют разные запреты. В эти дни, как правило, нельзя выполнять работы по дому, резать, шить, убирать. Однако практически никто и никогда не говорил о том, что в праздничные дни также нельзя стричь ногти.

Причина этого запрета довольно проста - согласно сказаниям предков, в церковные праздничные дни к человеку очень близко приближается ангел-хранитель, и отрезав ногти (часть себя) человек может отчасти отрезать и связь со своим ангелом.

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Почему нельзя стричь ногти вечером - как уберечься от беды

Как уже давно известно, ночь - не самое приятное время суток. Считается, что в это время человек становится наиболее уязвим перед темными силами. Ночь и темное время суток наоборот - сильное время для неприятной и негативной силы Именно по этой причине лучше не стричь ногти и, тем самым "не обнажаться" в вечернее и ночное время суток.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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