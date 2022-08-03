Привычки, которые разрушают брак: четыре роковые ошибки

Как понять, что брак уже не спасти? / 1zoom.ru

Что нужно делать, чтобы брак был крепким? Как сохранить брак счастливым? Эти вопросы задает себе каждый человек, который хочет сохранить свой брак надолго.

Браки не прекращаются внезапно. Если брак достигает точки развода, то в таких отношениях часто выявляют наличие привычек, практикуемых одним или обоими партнерами, которые медленно и коварно лишали брак его силы, жизнеспособности и, в конечном счете, его жизни.

Точно так же, как мы можем помочь защитить свое тело от болезней и недугов, следя за тем, чтобы не вовлекаться в разрушительные привычки, мы можем защитить наши браки от неудач, избегая этих очень разрушительных моделей отношений.

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Если какая-либо из этих черт проявляется в отношениях, результат может постепенно ослабить супружескую связь до точки краха. Знание этих закономерностей и защита от них может стать ключом к поддержанию крепкого и здорового брака.

1. Отсутствие честности

Часто, когда мы думаем о честности, особенно о честности в супружеских отношениях, мы думаем об очень осязаемой честности типа "где ты был прошлой ночью". Хотя это, безусловно, крайне важно, существует множество других видов нечестности, которые могут разрушить брак.

Честность в таких вещах, как привычки тратить деньги, отношения в Интернете, употребление психоактивных веществ или зависимость, может создать трещины в браке, которые быстро превратятся в пропасти. Поощрение секретности в отношении этих вопросов может привести к созданию тайной жизни, которая не только не пускает наших партнеров, но и может включать еще более поглощающие отношения с другими людьми (или вещества или поведение, такое как азартные игры), которые затем могут стать основными в нашей жизни. Наши партнеры вскоре не могут конкурировать с притяжением и влечением к этой тайной жизни, и браки терпят неудачу.

Деловые отношения также часто начинаются в результате отказа от нашей самой основной и трудной формы честности - эмоциональной честности. Эмоциональная нечестность включает в себя утаивание, отрицание или просто ложь о том, что мы чувствуем по отношению к нашему партнеру, нашему браку или самим себе. Сказать "я в порядке", когда это не так, может показаться невинным ответом на вопрос о том, как прошел наш день или как мы себя чувствуем, но если это неправда, то это нечестно.

Если мы чувствуем гнев, разочарование, пренебрежение или даже страх по отношению к нашему партнеру, и мы не обращаемся к этим чувствам открыто и честно, мы не можем прийти к разрешению. Без решения эти чувства, несомненно, будут усиливаться и расти. Полная и абсолютная честность в отношении того, что мы чувствуем, позволит осознанию и пониманию расти в браке, а это, в свою очередь, углубит нашу приверженность.

2. Отсутствие близости

О неудачном браке часто говорят, что "мы просто стали как соседи по комнате". Это происходит, когда пренебрегают узами близости. Близость — это клей, который скрепляет наши отношения. Это то, что делает наши отношения друг с другом уникальными и невосприимчивыми к вмешательству из внешних источников. Близость выражается в наших браках на двух уровнях, сексуальном и эмоциональном, и оба имеют решающее значение для поддержания близости.

После первых лет брака, когда в нашу жизнь вторгаются реалии создания семьи, построения карьеры, а еще позже заботы о стареющих родителях, непросто создать ни пространство, ни время, ни иметь силы для активной сексуальной жизни. Пренебрежение сексуальными потребностями наших партнеров и своими собственными может очень быстро перевести нас в режим "соседи по комнате". Чтобы сохранить сексуальную близость, ее нужно развивать.

Также важно развивать эмоциональную близость в отношениях. Эмоциональная близость предполагает более глубокое знание наших партнеров не только с точки зрения исторических знаний, но и через любопытство и ежедневное внимание к ним. Поддержание интереса к нашим партнерам поможет нам сосредоточиться на их эмоциональной жизни и потребностях. У пар уже есть проблемы, когда они говорят: "О, я знаю, что он скажет/сделает/почувствует и т. д.". Мы перестаем пытаться узнать кого-то, когда верим, что уже знаем.

3. Обесценивание нашего супруга/отношения

Когда мы что-то ценим, мы относимся к этому с заботой и уважением. Мы склонны к нему, как к великому сокровищу. Мы дорожим своим временем и ведем себя так, чтобы у нас всегда был доступ к тому, чем мы дорожим. К сожалению, во многих браках доказательств того, что они ценят друг друга и отношения, нет.

Наоборот, во многих браках, особенно часто в неудачных, царит изобилие критики, негатива, пренебрежения и небрежности. Трудно хотеть быть рядом с кем-то, кто постоянно негативен, и если этот негатив направлен на нас в форме критики, эффект со временем будет унизительным и смертельным для брака.

То, что мы кормим и кормим, будет расти. То, чем мы пренебрегаем и плохо обращаемся, будет голодать. Эти простые принципы применимы как к нашим бракам, так и к нашим комнатным растениям. Если вы любите кого-то, продемонстрируйте эту любовь на деле и на словах. Если вы пренебрегаете этим, вы демонстрируете отсутствие интереса.

4. Использование силы и контроля

Это, безусловно, самая разрушительная сила, которую любой человек может привнести в супружеские отношения, и, очевидно, включает в себя использование физического и сексуального насилия.

Однако часто не понимают, что насилие в семье может также включать использование словесных и эмоциональных оскорблений, даже если нет физического контакта.

Использование силы и контроля для проявления себя и своей воли над другим человеком никогда не приемлемо. В оскорбительных браках, где никогда не было физического насилия, один из партнеров может использовать гнев, запугивание, критику и угрожающие слова или поведение, чтобы контролировать другого партнера. Это включает в себя принижение, унижение и насмешки над партнером.

Вербально и эмоционально агрессивные партнеры часто искажают и манипулируют словами своего супруга и постоянно обвиняют его в плохом поведении. Жестокие люди редко способны взять на себя ответственность за свое поведение и, как следствие, редко добиваются долгосрочных и значимых изменений.

Партнеры вербально или эмоционально оскорбляющих людей часто чувствуют себя виноватыми во всем, сбиты с толку и боятся заговорить или разорвать отношения. Если эти характеристики присутствуют в отношениях, для партнера, подвергшегося насилию, очень важно как можно быстрее обратиться за помощью.

В то время как семейное консультирование может быть полезным для многих пар, в браках, которые связаны с любой формой жестокого обращения, супружеское консультирование изначально не показано и может даже принести больше вреда, чем пользы. Индивидуальная терапия может дать возможность супругам обидчиков получить и оставаться в безопасности и начать восстанавливать свою жизнь.

Существуют мудрые советы, как сохранить семью. И хотя есть много причин, по которым браки распадаются, наличие этих характеристик, а также отсутствие близости и честности, обесценивание отношений и использование власти и контроля часто разрушают браки. Осознание этих черт и защита от них могут помочь бракам стать глубже и крепче и помочь защитить наши самые ценные отношения.