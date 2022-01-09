Привлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостям

Какие вещи нельзя показывать в доме гостям / pixabay

В каждом доме есть вещи, которые несут положительную энергетику и способны оберегать от неудач. Специалисты утверждают, что многие вещи показывать гостям запрещено.

Дело в том, что они как губка впитывают вашу энергию, и могут серьезно навредить вскоре, если окажутся в чужих руках.

Чтобы не потерять всю финансовую удачу, нельзя показывать банковские карты друзьям, гостям и даже родственникам. Это касается и денежных купюр. Чтобы улучшить свое финансовое состояние, стоит держать деньги в укромном месте.

В вашем доме точно найдется комнатные растения. Это мощные обереги, который магнитом притягивают негатив. Растения очень сильно реагируют на чужих людей, что может привести к гибели. Специалисты рекомендуют не заострять внимание на ваших цветах в доме.

Нельзя показывать свои украшения, особенно место, где хранятся все вещи. Изделия, которые вы носите на своем теле обладают мощнейшей энергией, но она в миг может разрушиться.

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Обереги в доме, которые защищают ваше жилище, также запрещено показывать. Талисман в миг может перестать защищать, а череда проблем и неурядиц настигнет вас.

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