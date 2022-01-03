Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 января

Эти приметы помогут вам привлечь финансовый достаток в дом.
Рождество Христово 2022 уже совсем скоро. В это время можно привлечь удачу и достаток, а также отпугнуть беду. Эксперты рассказали, что стоит сделать в доме, чтобы весь год была удача.
По словам специалистов, убрать все в доме нужно до утра 6 января. Позже этого делать категорически нельзя. Всю битую посуду стоит выбросить, а старые вещи раздать.
Чтобы весь год был спокойным, нужно просить всех, кто вас обидел и попросить прощения самому. Также, стоит приготовить кутью и прийти помириться с обидчиками, тогда вы сможете обрести удачу.
Перед Рождеством нужно закончить все дела, которые длились очень долгое время. Чтобы привлечь богатство, нужно обязательно отдать долги.
Финансы можно привлечь благотворительностью и добрыми делами. Принято отправлять подарки в детские дома, помогать пожилым и нищим. Считалось, что так можно привлечь успех в новых начинаниях.
Перед Рождеством нужно уделить внимание и накормить бездомных животных, а чтобы был финансовый успех нужно угостить птиц хлебом.
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