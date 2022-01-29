Привлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают беду

Что нельзя делать в феврале 2022 приметы / ua.depositphotos.com

В последний месяц зимы 2022 можно привлечь удачу, богатство и отпугнуть беду. Эти приметы на каждый день помогут узнать, когда ждать опасности.

Как говорят эксперты, такие советы точно смогут помочь вам избежать неприятностей в феврале и стать счастливее.

Приметы на февраль 2022

Если 1 февраля яркие звезды на небе, стоит ждать сильнейшего мороза. А чтобы привлечь удачу, нужно в доме разжечь камин.

Если 2 февраля солнце ярко светит, весна будет недолгой. Нельзя терять перчатки, шапки и варежки. Можно понести серьезные убытки.

Если 3 февраля стоит сильный мороз, то летом будет хороший урожай. Чтобы привлечь удачу, нужно угостить вкусной домашней выпечкой гостей.

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Если 4 февраля сильная метель и вьюга, то стоит ждать неприятных новостей. В этот день нельзя рассказывать о своих снах, они могут сбыться в любой момент.

Если 5 февраля увидеть белку, то весна наступит раньше. А вороны сильно каркают, к морозу. В этот день нужно обязательно убрать в доме, чтобы прогнать все беды и привлечь удачу.

Если 6 февраля сильная метель, будет сырая и неприятная весна. В этот день стоит на красной нитке или ленте завязать узлы, чтобы весь месяц не покидала удача и везение.

Если 7 февраля мало солнца, то весна будет холодной и мокрой. Много работать и стараться в этот день, можно получить приятную финансовую прибыль.

Если 8 февраля яркое солнце, то весна наступит уже в марте. В этот день стоит птиц покормить, чтобы весь год деньги водились в доме.

Если 9 февраля огромные и длинные сосульки висят, ждать трудного года. Нельзя мыть волосы и стричься 9 февраля, можно спугнуть удачу и везение.

Если 10 февраля пчелы проснулись, то через два дня наступит метель. Чтобы привлечь счастье в семью, стоит хозяйкам провести генеральную уборку.

Если 11 февраля ветер и вьюга сильная, весна будет ранней. Нельзя прохожим в глаза смотреть, можно привлечь несчастье и сглаз. Чтобы не привлечь беду в дом, подбирать на дороге ничего нельзя.

Если 12 февраля стали таять сосульки, весна будет мокрой. Чтобы не спугнуть удачу, лгать сегодня нельзя.

Если 13 февраля деревья покрылись инеем, мокрый снегопад окутает. Чтобы беду не привлечь, нельзя на улицу выходить, или оберег от сглаза носить с собой.

Если 14 февраля утром стоит туман, стоит ждать потепление. Снегопад, скоро будет весна.

Если 15 февраля дождь идет, то летом ждать жары. В дальнюю дорогу отправляться нельзя, можно навлечь беду.

Если 16 февраля снег метет, то летом будут ураганы. Чтобы убытков и бед в дом не принести, нужно много работать.

Если 17 февраля мороз сильный на улице стоит, то удача улыбнется вам. Нельзя 17 февраля планировать отпуск.

Если 18 февраля упал снег на голову, стоит ждать финансовой прибыли.

Если 19 февраля мороз ударил сильный, зима закончится через 10 дней. Нельзя одевать вещи зеленого цвета, чтобы удачу не отпугнуть.

Если 20 февраля снег с крыш падает, можно избавится от проблем в доме.

Если 21 февраля много снега на деревьях, можно привязать красную ленту и загадать желание.

Если 22 февраля мороз вернулся, то весна будет скоро. Всю рассаду стоит вынести на мороз, тогда урожай будет хорошим.

Если 23 февраля много воды в колодцах, ждать неприятностей летом. В доме стоит убрать и зажечь свечу, тогда беды в дом не проникнут.

Если 24 февраля снегом умыться, можно болезнь отпугнуть.

Если 25 февраля снег полностью растаял, лето дождливое будет. Мужчина рыбу поймал на рыбалке и в дом принес, весь год в доме будет богатство.

Если 26 февраля оттепель наступила, то осень будет дождливой. Нельзя ссориться в этот день, беды и болезни в дом привлечь можно.

Если 27 февраля сильный мороз на улице стоит, то жаркое лето будет. Чтобы год проблем не видать, стоит убрать в доме и выбросить весь хлам.

Если 28 февраля увидели длинные сосульки, весна будет долгой. Можно на весь год привлечь удачу и финансы, если деньги на дороге найти.

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