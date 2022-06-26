Привлечете небывалый успех и огромное богатство: приметы на июль, которые принесут деньги и гармонию

Приметы на июль 2022 / pixabay

Второй месяц лета считается самым теплым в году. Это время действовать, ставить перед собой планы и избавляться от страхов.

В июле есть множество примет, которые помогут каждому избежать жизненный проблем и неурядиц.

Эксперты советуют начать июль 2022 в хорошем настроении, чтобы как можно больше привлечь в свою жизнь удачи.

Приметы на июль 2022

Если 1 июля много росы, нужно ею умыться. Тогда привлечете хорошее здоровье и улучшиться зрение.

Если 2 июля много пчел летает, то грядет большая засуха.

Если 3 июля дождь пройдет, то будет заливать еще долго.

Если 4 июля увидели паука, то ждать хороших новостей. Убивать пауков категорически нельзя, беды не миновать.

Если 5 июля начался дождь, то ждать хорошего урожая хлеба.

Если 6 июля выпить чая из свежих трав, то можно снять все проблемы с себя.

Если 7 июля в день Ивана Купала увидеть на небе падающую звезду, можно ждать исполнения желания в ближайшее время.

Если 8 июля идет дождь, будет хороший урожай меда.

Если 9 июля дождливая погода, то жары можно уже не ждать.

Если 10 июля хорошая погода, то в сентябре будет стоять бабье лето.

Если 11 июля кукушка перестает куковать, то ждать суровую зиму. Хозяйка приготовила щи с крапивой, в доме будет удача весь год.

Если 12 июля на Петра и Павла дождь идет, то будет хороший урожай овощей.

Если 13 июля все небо покрылось облаками, ждать дождей.

Если 14 июля на небе яркие звезды, то можно загадывать желание.

Если 15 июля заметили первые желтые листья на деревьях, то осень будет ранняя. А вот зима 2023 будет холодная.

Если 16 июля мошкара вьется кругами, то тепло будет еще неделю.

Если 17 июля полная луна, то можно ждать большой удачи в будущем. Обязательно 17 июля нужно убрать в доме, тогда богатство ждет каждого.

Если 18 июля помочь нуждающимся, то ждать исполнения давней мечты.

Если 19 июля по росе босиком пройти, то привлечете здоровье на долгое время.

Если 20 июля идет дождь, то осень будет с проливными дождями.

Если 21 июля собрать черничные листья для чая, то всю зиму можно не болеть. Обязательно в этот день готовили угощения из черники.

Если 22 июля в лесах много черники, то зима будет морозная.

Если 23 июля гром гремит, то будет много рыбы в водоемах.

Если 24 июля ясная погода, то можно ехать на охоту и рыбалку. Чтобы привлечь деньги в дом, нужно завершить все начатые дела.

Если 25 июля обильная роса и туманы, то будет хорошая погода до конца лета. Нельзя 25 июля злиться и спорить, доказать обратное не получиться.

Если 26 июля стоит жара, то осень будет теплой.

Если 27 июля птицы собираются в стаи, то ждать раннюю осень.

Если 28 июля птицы громко поют, то будет много грибов и орехов.

Если 29 июля начать новое дело, то оно принесет большой успех и финансовый достаток.

Если 30 июля убрать в доме, вынести весь мусор и помыть полы, то ждать успеха во всех делах.

Если 31 июля собрать травы для чая, то всю зиму болеть не будете.

Приметы о погоде в июле

Если в июле много щавеля выросло, то зима будет теплой.

Если в июле хорошая погода стоит, то осень будет без дождей.

Если много дождей и лужи зеленого цвета, то будет длительный засушливый период.

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