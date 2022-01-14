Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужа

Почему нельзя носить одежду мужа / pixabay

Удобная одежда найдется в каждом шкафу любой женщины. Многие любят ходить в рубашках, футболках и шортах своих мужчин. Специалисты говорят, что такие вещи носить категорически не стоит.

Частое ношение вещей вашего мужа приносит в дом ссоры и беды. Если вам по душе футболка или рубашка из мужского отдела, купите себе для личного пользования.

Эксперты отмечают, что у мужчину могут возникнуть проблемы на работе, если женщина будет часто носить его одежду и пользоваться парфюмом. Супругов ждут частые ссоры и разлад.

Привычка каждый вечер надевать шорты мужа, может спровоцировать разлад в семье. На женщину лягут все обязанности семьи с которыми справиться будет очень трудно.

Почему нельзя одевать чужую одежду - приметы

Если вы носите носки мужа, то вас ждут серьезные болезни в будущем.

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Если вы надели шапку мужа, то ждите раздала и ссор.

Если муж носит одежду женщины, то семью ждут беды и разочарования.

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