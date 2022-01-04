Привлечете деньги и удачу: от каких вещей в доме нужно избавиться

Что нельзя делать в доме / pixabay

В каждый дом можно привлечь положительную энергетику и финансовый достаток, от которых зависит удача хозяина жилища. Специалисты отмечают, что есть вещи, которые магнитом впитывают положительную энергию и разрушают все в доме.

Чтобы не случилось беды, стоит от таких вещей избавится. Только тогда ваше финансовое состояние может наладиться.

В пыльном доме никогда не будет денег. Эксперты говорят, что это приводит к финансовому застою. Грязь в углах, на полках и в шкафах отталкивает всю финансовую удачу.

Грязные зеркала в доме могут притянуть бедность и беду в дом. Разводы на зеркалах блокирую денежные потоки из-за чего вы часто теряете финансы.

Если в вашем доме случились проблемы с бытовой техникой или сломались краны, стоит немедленно починить или заменить эту вещь. Такие вещи способны магнитом высасывать всю вашу удачу и достаток.

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Главным финансовым магнитом в доме является ваша личная одежда. Вещи, которе уже порвались, износились и негодны, притягивают в вашу жизнь болезни и беды.

Специалисты отмечают, чтобы в вашем доме царила удачи и достаток, нужно тщательно следить за своими вещами и с легкостью от них избавляться.

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