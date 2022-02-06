УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Привлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчас

6 февраля 2022, 15:58

Чтобы весной привлечь удачу, богатство и везение, нужно выбросить эти вещи.

весна
Приметы на весну / pixabay

Последний месяц зимы идеальное время для чистки дома. По словам экспертов, в феврале нужно выбросить все ненужные вещи, тогда весной вам улыбнется финансовая удача.

Чтобы уборка вашего дома была правильной, стоит подойти к ней в хорошем настроении.

Специалисты говорят, что избавившись от этих вещей, вы привлечете успех и денежное состояние.

Перед приходом весны стоит разобрать полностью свой гардероб. От носков до верхней одежды. Дырявые колготки, носки без пары, рваные футболки, протертые штаны все эти вещи стоит выбросить прямо сейчас.

Чтобы в вашей жизни не случились неприятности этой весной, стоит их вещи вынести на мусорку. По словам экспертов, старые вещи приносят проблемы с деньгами.

Реклама

Бытовая техника, которую уже давно пора отправить на помойку. Старые телефоны, ненужная кофемолка, нерабочий телевизор приносят в вашу жизнь только проблемы.

Такие вещи притягивают болезни в дом, от которых трудно избавиться. Особо опасны старинные часы или те, которые не работают уже давно.

Газеты, журналы, документы и старые книги. Эти вещи впитывают в себе всю энергетику хозяев и хранят в себе негатив. Если ненужные бумаги или книги просто стоят на полочке для красоты и припадают пылью, вынесите их из дома. А еще, такие вещи могут ввести вас в заблуждение из-за чего возникает депрессия.

Переберите все старые бумаги, платежки, журналы и выбросите их, а книги отдайте в добрые руки.

Главное, что нужно сделать с приходом весны, это провести полную генеральную уборку и вымыть все окна. Не жалея выбрасывайте все то, чем давно не пользовались. Помните, чем больше вы избавитесь от ненужного, тем больше вы сможете приобрести и привлечь богатство.

Читайте также:

viber
весна приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходныхСказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходных Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022 Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров раскроет секреты племени "охотников за головами"Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров раскроет секреты племени "охотников за головами" "Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийство"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийство Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с ТурциейДырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турцией
15:58

Привлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчас

15:55

Ракетный удар по Украине и отношение к Зеленскому: Лукашенко вместе с РФ пригрозил войной Киеву

15:47

Россиянка упала с восьмого этажа, пришла в квартиру, вызвала медиков и попала в реанимациюВидео

15:37

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-хВидео

15:26

В Украине покупателей недвижимости при регистрации прав ждет налоговая проверкаВидео

Реклама
14:50

Налог на церковь на Львовщине: священники открещиваются от вымогательства денег в селянВидео

14:32

Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Путин ехать отказалсяВидео

14:32

Доллар полетел вниз: украинцам рассказали о новом курсе "американца"Видео

14:31

Врачам и учителям теперь платят чуть больше 11 800 грн: как изменились зарплаты в Украине

13:34

Украина получила первую партию таблеток от коронавируса Молнупиравир - ЛяшкоВидео

13:33

Если Россия нападет на Украину, Киев может пасть за 72 часа – американские СМИВидео

13:24

Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйкиВидео

13:02

К вторжению готовы 62 тысячи военных, РФ стягивает дополнительные силы – The Washington PostВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахВидео

12:54

Сказочный сиреневый маникюор – самый нежный маникюр весна 2022Фото

12:10

Не поставляют оружие в "кризисные регионы": ФРГ подтвердила, что не даст Украине вооружениеВидео

12:04

Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую веснуВидео

12:03

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:01

Больше всего кололись Pfizer, меньше – AstraZeneca: в Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19

11:39

НАТО стоит объединиться из-за агрессии РФ и ужесточить санкции: итоги переговоров Макрона и Джонсона

Реклама
11:24

День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

10:40

В Украине резко взлетел в цене хлебВидео

10:37

Игрался на подоконнике, пока мама спала: в Днепре ребенок едва не выпал с 6 этажа

09:52

Израиль запретил Эстонии, Латвии и Литве передавать Украине оружие своего производства – СМИ

09:15

Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рожденияВидео

09:09

Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусомВидео

09:07

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:30

Коронавирус в Украине 6 февраля: за сутки обнаружили более 27 тысяч новых больных

08:04

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

08:02

Великобритания отправила в Украину сотню элитных военных - MirrorВидео

07:45

Для США случилось наихудшеемнение

07:34

"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - ReutersВидео

07:10

Гороскоп Елены Зеленской: почему президентская семья под угрозой

07:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

06:29

"Черный лебедь" Монастырскогомнение

05:40

Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десертВидео

05:29

Ждать ли ранней весны: украинцам дали неожиданный прогноз на февральВидео

05:05

Расширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменятьВидео

05:01

Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой

03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

Реклама
03:21

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19Видео

02:44

Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСВидео

02:15

Поможет при артрите, кашле и для похудения: почему имбирь нужно есть каждый день

01:47

"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса

01:17

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

00:51

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

00:32

Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуФотоВидео

05 февраля, суббота
23:51

Лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в УкраинуВидео

23:13

Охранник прогнал девушку с ДЦП из магазина: чем закончилась история

22:40

В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноватВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять