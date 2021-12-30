Привлечете богатство на весь год: какие вещи нужно положить в кошелек в новогоднюю ночь

Как привлечь деньги на Новый год 2022 / pixabay

До Нового года остается все меньше времени, а привлечь удачу и финансовый достаток хотят все. Специалисты назвали три предмета, которые стоит положить в кошелек в новогоднюю ночь.

Эти вещи приносят невероятную удачу и богатство.

Обычный лавровый лист несет в себе мощную энергетику денег. Один листок стоит положить в вашу сумочку или кошелек 1 января вместе с деньгами. По словам экспертов, он способен приносить финансовый достаток весь год.

Счастливая монета на Новый год. Под бой курантов загадайте желание, бросьте монетку в бокал и выпейте шампанское.

Далее монету положите в кошелек и носите весь год. Она станет вашим магнитом для привлечения богатства в 2022 году.

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Финансовая примета на Новый год 2022

Этому ритуалу уже очень много лет. На бумажке стоит написать определенную сумму денег, которую вы хотите заработать в 2022 году. Но, стоит помнить, что писать нужно цифрами и на что вы хотите потратить эту сумму. Аккуратно сверните бумажку и положите в кошелек. Этим приметам еще верили наши предки. А специалисты говорят, что в свои мечты и желания нужно верить, тогда они обязательно сбудутся.

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