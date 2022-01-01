Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022

Чтобы весь 2022 был удачный и богатым, нужно сделать это сразу после Нового года.
Новый год 2022 уже наступил и нужно планировать свои личные возможности. В начале января можно привлечь удачу, богатство и обрести уверенность.
Специалисты назвали три вещи, которые нужно сделать сразу после Нового года.
Чтобы в вашем доме всегда было уютно, нужно навести порядок в нем. Новогодние праздники, время выбросить все ненужные вещи и дать дому наполниться новой энергией. По словам экспертов, в этот волшебный момент можно привлечь удачу в дом, которая будет весь год сохраняться. Чем больше вы выбросите ненужных вещей, тем удачнее у вас будет год Тигра.
Каждый мечтает, чтобы его желание исполнилось. Прийти к поставленной цели поможет карта желаний. На обычной большой бумаге напишите все свои мечты, можно визуально украсить картинками, и храните ее весь год. Карту желаний не нужно прятать в дальний угол или ящик, стоит поставить ее на видное место для исполнения желаний.
Чтобы весь год вам сопутствовала финансовая удача, нужно составить финансовый план на год. В период с 1 по 5 января можно планировать и мечтать. В это время стоит задуматься о будущем и написать на бумажке нужную сумму, которую вы хотите заработать за 2022 год. Положить эту бумажку в кошелек и помнить, что эти деньги вы заработаете, главное знать на что вы их потратите.
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