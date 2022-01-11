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Привлечете беды и ссоры: когда нельзя убирать в доме

11 января 2022, 22:39

Почему нельзя убирать в доме вечером, и как это влияет на достаток в доме.

дом
Когда нельзя убирать в доме / pixabay

Чтобы в вашем доме всегда был уют, хорошее настроение и положительная энергетика нужно знать, в какие дни убирать ваше жилище не желательно.

Специалисты говорят, что можно навлечь беду и привлечь в дом опасность, если ослушаться этих запретов.

Нельзя убирать в доме и наводить порядки в шкафах, пока ваши близкие в дальней дороге. По примете, такая уборка может только "навредить" родному человеку и привлечь опасность.

По словам специалистов, чтобы в вашем доме никогда не было бед и ссор, нельзя убирать в доме с открытыми окнами. При уборке вся ваша удача может вылететь и привлечь только неурядицы.

Многие знают, что вечером запрещено выносить мусор. Что касается уборки, то не стоит подметать, пылесосить и мыть пол после 18:00. Можно вымести всю финансовую удачу и смыть все сбережения в доме.

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По словам экспертов, нельзя стирать и вытирать пыль при приготовлении еды. В вашей жизни может наступить тяжелый период.

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