Привлечет богатство: как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке

Как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке/ pixabay.com

Согласно одной из примет, в кошельке надо обязательно носить купюру, номинал которой 1 доллар США, но делать это надо правильно.

Считается, что деньги идут к деньгам, но не придут к тем, кто относится к ним плохо, неуважительно или с пренебрежением.

Зачем кладут 1 доллар в кошелек?

Многие верят, что американская купюра самого маленького достоинства – 1 доллар, обладает магическими свойствами. Откуда они взялись – объясняется наличиями определённых символов, нанесённых на банкноту. Некоторые из них известны ещё с древних времён.

Как нужно правильно положить доллар в кошелек

Как и все главные дела, процедуру по привлечению денег проведите на растущую луну. Дабы свернуть бакс треугольником вначале поверните купюру так, дабы портрет Джорджа Вашингтона глядел на вас, верх был справа, а низ – слева.

Верхний левый угол согните до правого края бакса, после этого сложите купюру вершиной получившегося треугольника к себе, дабы получился прямоугольник. Сверните бакс по диагонали, завернув гипотенузу треугольника вовнутрь. Перед вами должна возникнуть опрокинутое слово one. Каждого получится три сложения.

Загните к основанию треугольника оставшиеся нижние уголки купюры и заверните их внутрь долларовой фигуры, скрепив при этом слои бумаги. Это самый правильный метод как свернуть бакс треугольником.

Опрокиньте фигуру на иную сторону, и вы увидите изображение пирамиды с глазом на вершине (так называемый знак масонов) – это и есть лицевая сторона сложенного бакса. Вершина пирамиды должна глядеть вверх, следственно купюру поверните по часовой стрелке на 90 градусов.

Поднесите треугольник из бакса к губам и шепотом три раза прочитайте заклинание:

"Как крепкая река притягивает ручейки, а море мощные реки, как женщина притягивает мужчину, а мужчина женщину, как ночь притягивает день, а день – ночь, так бы и ты притягивал к себе сходственное. Да будет так!"

Положите купюру, сложенную треугольником, в самое маленькое отделение кошелька зеленого либо золотого цвета лицевой стороной к себе и вершиной вверх. Купюру огромнее никогда не вынимайте и не разворачивайте, дабы око неизменно следило за тем, дабы деньги не переводились, и притягивало их к себе.

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