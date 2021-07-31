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Привезли из Турции и России: в Николаеве зафиксировано четыре случая заражения штаммом "Дельта"

31 июля 2021, 19:12
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Инфицированные чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

Коронавирус
Коронавирус "Дельта" уже в Николаеве / Facebook

Штамм "Дельта" набирает обороты. Мэр Николаева Виталий Ким сообщил украинцам неприятную новость. По его словам, в городе подтвердили четыре новых случая заражения индийским штаммом коронавируса.

Как написал Ким в Facebook, инфекцию в город привезли из Турции и России: трое заболевших индийским штаммом недавно вернулись из Турции, а один - из России.

"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве выявили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта", - указано в сообщении.

По словам Кима, все четверо чувствуют себя удовлетворительно, но находятся на самоизоляции.

Также мэр поведал о состоянии заболеваемости коронавирусной инфекцией в Николаеве, прикрепив к посту инфографику.

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Мэр Николаева добавил, что согласно статистическим данным, ежедневно в городе не менее, чем у 20 человек, диагностируют данный вирус. Что, подтверждая прогноз ученых НАН, свидетельствует об увеличении темпов распространения заболевания.

Напомним, в Украине ранее было выявлено 17 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение "Дельты".

Также ранее в результате заражения Дельта-штаммом коронавируса в Александровской больнице Киева скончался мужчина, который был врачом.

Дельта коронавирус
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