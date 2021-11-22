Привет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавиться

/ mirovich.media/712517

Давно известная истина, что старым вещам в доме не место. Так как они притягивают негативную энергетику и, как минимум, служат магнитом для нищеты.

Однако есть ТОП вещей, от которых стоит поскорее избавиться. Блогер Максим Мирович определил эти предметы времен СССР и настоятельно рекомендует их тут же выбросить, ведь они не просто отпугивают деньги, а показывают хозяина нищебродом.

Чайный гриб на кухонном столе

"Банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры", - пишет Мирович и говорит, что его нужно выбросить прямо сейчас, ведь одно только зрелище на этот продукт, внушает страх и чувство брезгливости.

Черный гриб из СССР притягивает бедность / mirovich.media/712517

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

"Многие по старой привычке продолжают носить дома синюю спортивную одежду а-ля СССР. Туда же можно отнести и растянутые майки-"алкоголички" - в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной", - пишет блогер, называя эту привычку дурной традицией тех времен.

Спортивная одежда времен СССР говорит нелесно о хозяине / mirovich.media

Посуда с позолотой и в цветочек

"Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы - срочно их выбрасывайте. Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости - не позорьтесь", - акцентирует Мирович, добавляя, что сейчас такая посуда на столе выглядит жутко по-нищебродски.

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Советская посуда - показатель нищебродства / mirovich.media

Вещи, замотанные синей изолентой

"Если у вас дома есть хотя бы одна вещь, "починенная" с помощью синей изолентой - несите ее прямо сейчас на помойку, потому что выглядит это жутковато", - отмечает Мирович. В СССР это можно было объяснить дефицитом товаров, но на данное время это попросту нелестно говорит о хозяине.

"Чинить" изолентой - не уважать себя / mirovich.media

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

"В квартирах советских панельных домов есть двустворчатый шкафчик в туалете — в котором многие до сих пор продолжают хранить хлам со времён СССР — главным образом, всякие ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, ржавые скрепки, советские плоскошлицевые шурупы, мотки когда-то украденной алюминиевой проволоки, деревянные катушки из-под ниток, винные пробки, металлические шарики загадочного происхождения и подшивку журнала "Наука и Жизнь" за 1986-1989 годы", - утверждает Мирович.

Хлам, по его словам, это накопление негатива. Поэтому лучше избавиться от всех старых и ненужных вещей.

Старая ржавчина никогда не пригодится в хозяйстве / mirovich.media

Трехлитровые банки на антресолях

"Многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов, но по старой привычке продолжают хранить на антресолях банки. Тоскливые ряды трехлитровых баллонов могут также хранится в современном шкафу-купе на верхних полках, что выглядит особенно нелепо", - пишет Мирович. Блогер советует выбросить такую утварь, тем более, если в семье никто не занимается консервацией.

Хранить банки попусту - трата пространства / mirovich.media

Мусор на балконе

"В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда "Орлёнок", старых курток и поломанных лыж "Телеханы". Если у вас на балконе до сих пор продолжает хранится хлам — его нужно вынести на помойку, в наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию", - заключил блогер.

Действительно, балкон в наши дни может быть очень полезен, поэтому не стоить захламливать его, отнимая ценное место в квартире.

Также в СССР было популярно устраивать мини-огород на подоконнике. Сейчас эта традиции сохранилась. И она не утратила своей популярности. В видео ТСН смотрите, как правильно вырастить зелень в квартире.