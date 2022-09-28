Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 знака, кому повезет с деньгами / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга второй месяц осени принесет денежную удачу. Они смогут укрепить финансовое положение и неплохо заработать.

О том, кому из представителей зодиакального круга средина осени приготовила щедрые подарки, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали три знака гороскопа, для которых октябрь станет удачным периодом. Большие деньги могут прийти к ним в руки.

Новая работа и перспективы

Внимание представителей знака стихии воздуха в этом месяце будет сосредоточено на укреплении финансового положения. Вы сможете найти новую работу с лучшими условиями труда и заработной платой или даже сменить деятельность. В октябре Близнецы смогут выгодно продать или купить какую-то вещь. Некоторые могут задуматься об открытии собственного дела.

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Приятные покупки

Финансовая ситуация в этом месяце порадует Скорпионов стабильностью. Вам удастся сделать накопления, и эта подушка безопасности придаст уверенности. Не исключены неожиданные денежные поступления. Возможно, возвращение долга, о котором вы забыли или прибавка к зарплате. Вы сможете позволить себе крупные приобретения и побаловать себя шопингом.

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Выигрыш в лотерею

В финансовых вопросах огненный знак может рассчитывать на поддержку родных и близких. Эта помощь может решить ваши проблемы и быстро себя окупить. Кроме того денежная удача Стрельцов может принести им большой куш. Можно попробовать свое везение в лотерее, однако не стоит ввязываться в опасные авантюры и сомнительные мероприятия.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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