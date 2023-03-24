Притянут беды и несчастья: можно ли держать дома часы, которые стоят

Остановившиеся часы могут притягивать негатив. Есть два варианта, что можно с ними сделать, чтобы избежать беды.

Нельзя, чтобы сломанные часы долго лежали дома в таком виде/ ua.depositphotos.com

Наручные или настенные часы есть практически у каждого, однако не все знают, что издавна с этим предметом связывали много примет и верований. Из простой практической вещи, которая призвана показать точное время и помочь всем нам спланировать свой день, часы стали мистической вещью.

Считается, что часы настолько тесно связаны с домом, в котором они находятся, или с человеком, который их носит, что любые изменения в его работе могут указывать на важные вещи, которые скоро произойдут, или повлиять на дом или владельца. При этом есть приметы, которые указывают на положительные изменения в жизни, а есть те, которые предвещают беду.

Часы остановились – примета

Когда настенные часы останавливаются, это может предвещать определенную опасность. При этом узнать, что именно вам грозит, можно по тому, где находились часы.

видео дня

Так, если они висели в коридоре ближе к входной двери, то стоит быть осторожными из-за угрозы ограбления жилья. Остановка часов на кухне может указывать на то, что жильцов ждут денежные или другие неурядицы, в спальне – могут надвигаться семейные проблемы, поэтому стоит быть осторожными и следить за атмосферой дома.

Если же остановились ручные часы, стоит обратить внимание, где вы находились в этот момент. Были дома – возможна опасность, когда вы отправитесь в путь, поэтому по возможности ближайшую поездку лучше отменить или перенести.

Но есть еще одно объяснение, почему часы остановились. Это может означать, что вы неправильно используете свое время – например, тратите его на ненужные дела или отношения, неправильно выбрали путь своего развития и т. д. Поэтому это хороший момент, чтобы переосмыслить свою жизнь и изменить ее в правильную сторону.

Пошли часы которые стояли – примета

Если ваши часы в определенный момент остановились, однако через какое-то время снова начали идти, это означает, что вы избежали какой-то опасности или чего-то страшного.

Можно ли держать дома часы, которые стоят

Если часы остановились, не стоит их оставлять в таком виде надолго дома. Во-первых, это не имеет смысла с чисто практической стороны, ведь неработающие часы уже не выполняют свою функцию и просто будут пылиться без какой-либо пользы для вас.

Но издавна есть поверье, что остановившиеся часы могут вызвать неприятные события и навлечь беду на их владельца, если долго оставаться рядом с ними.

Поэтому в таком случае есть лишь несколько вариантов. Первый – занести их к мастеру и перемонтировать, или же сменить батарейку, если они работают от нее и она просто "села". Второй – избавиться от них и не держать их дома, чтобы они не притягивали негатив.

Читайте также: