'Пристрасний' или 'страсний': Авраменко рассказал, как правильно говорить

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "пристрасний" или "страсний".
В украинском языке есть два прилагательных: "пристрасний" и "страсний". Два эти слова, несмотря на то, как чаще всего их употребляют - имеют разные значения.
Языковед Авраменко объясняет:
"Страсним" называют последнюю неделю (тиждень) перед Пасхой. Обратите внимание - акцент на последний слог.
При этом, по словам эксперта, слово "пристрасний" имеет совсем другое значение:
"Пристрасними" могут быть волнующие чувства, например - "пристрасна" любовь, "пристрасні" поцелуи или поиски истины.
И важное примечание - в двух этих словах звук "т" при письме - выпадает, это связано с милозвучностью языка.
Смотрите видео о том, как правильно употреблять эти слова:
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