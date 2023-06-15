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"Пристрасний" или "страсний": Авраменко рассказал, как правильно говорить

Елизавета Бельмас
15 июня 2023, 20:18 обновлено 15 июня, 20:27
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Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "пристрасний" или "страсний".
'Пристрасний' или 'страсний': Авраменко рассказал, как правильно говорить
"Пристрасний" или "страсний" / коллаж: Главред, фото: скриншот

В украинском языке есть два прилагательных: "пристрасний" и "страсний". Два эти слова, несмотря на то, как чаще всего их употребляют - имеют разные значения.

Языковед Авраменко объясняет:

"Страсним" называют последнюю неделю (тиждень) перед Пасхой. Обратите внимание - акцент на последний слог.

При этом, по словам эксперта, слово "пристрасний" имеет совсем другое значение:

"Пристрасними" могут быть волнующие чувства, например - "пристрасна" любовь, "пристрасні" поцелуи или поиски истины.

И важное примечание - в двух этих словах звук "т" при письме - выпадает, это связано с милозвучностью языка.

Смотрите видео о том, как правильно употреблять эти слова:

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украинский язык Александр Авраменко
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