Пришли за хлебом, а купили 'пол магазина': 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

Стоит знать основные хитрости, к которым прибегают в магазинах, чтобы заставить покупателей приобрести большее количество товаров.

Уловки маркетологов заставляют нас покупать больше товаров/ ua.depositphotos.com

Наверное, многим знакома ситуация, когда вы зашли в магазин буквально за несколькими продуктами, а вышли оттуда с несколькими пакетами покупок. И только по дороге домой приходит осознание, что без большинства этих товаров можно было бы обойтись, или они вообще не понадобятся.

Как же так получается, что в магазине мы можем запросто "потерять голову" и выйти далеко за пределы списка покупок, который тщательно спланировали наперед? Дело в том, что магазины используют ряд уловок, которые подталкивают покупателей покупать больше, чем они хотели. О таких хитростях лучше знать наперед, чтобы не попадаться на их "крючок".

1. Более дорогие товары на уровне глаз

Покупатели первыми замечают те товары, которые расположены на средних полках – на уровне их глаз. В магазинах учитывают такую особенность и ставят на этих полках более дорогие товары, а более дешевые располагают на верхних и нижних.

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2. Свежие товары спрятаны дальше

Магазин старается быстрее продать те товары, у которых осталось меньше времени до истечения срока годности. Поэтому их кладут на полках ближе всего, а свежие товары, которые привезли только недавно, прячут дальше.

3. Время от времени в супермаркете происходят перестановки

Как только вы привыкнете к тому, в каком месте зала супермаркета расположены свежий хлеб и булочки, а в каком – фрукты и овощи, внезапно вы обнаружите, что они волшебным образом "переехали" в другие места. Такие перестановки происходят не случайно. Покупатели за какое-то время привыкают к определенному расположению полок с продуктами и другими товарами. Однако если это всё переставить на другие места, покупателям придется слоняться между рядами в поисках нужного товара. И пока они найдут всё-таки те полки с хлебом, их корзина может наполниться еще рядом незапланированных товаров.

4. Музыка в супермаркете

Музыкальное сопровождение включают не случайно. Под легкие музыкальные мотивы, которые расслабляют, или под активные музыкальные композиции легче почувствовать себя в комфорте, потерять бдительность и приобрести что-то лишнее.

5. Скидки и "второй товар бесплатно"

Часто наш взгляд невольно останавливается на различных акционных предложениях. Кажется, что покупка со скидкой 40%, 50% или больше – это же очень выгодно, значит, нужно брать. Но уже во вторую очередь мы подумаем (если подумаем вообще), нужен ли нам этот товар.

Конечно, можно попасть и на "честные акции", где действительно нужный товар достанется нам очень дешево. Но во многих случаях такие акции предполагают, что цена на товар была искусственно увеличена накануне, а затем якобы "снижена" во время акции. Сэкономить так не получится, это лишь иллюзия экономии. При этом часто есть риск приобрести товар, который даже не нужен.

У магазинов есть хитрости, которые заставляют нас покупать больше товаров/ УНИАН

6. Товары в подарок

Бывает, что какой-то товар добавляется якобы в подарок к другому товару – орешки к пиву, чашка к кофе, печенье к чаю. В таком случае даже если вы планировали купить более дешевый кофе, есть соблазн приобрести более дорогой, потому что он же с якобы бесплатной чашкой.

7. Большие тележки

Тележки в супермаркетах не менее чем в три раза больше корзин. Поскольку с тележкой выбирать себе продукты легче, многие покупатели предпочитают именно их, а не корзины, которые приходится носить в руках. А большие размеры тележки часто побуждают положить в нее больше товаров, чем мы рассчитывали.

8. Товары возле кассы

В супермаркетах возле кассы обычно размещают различные мелочи – от шоколадок, жвачек и кофе до батареек и зажигалок. Такие хитрости рассчитаны на то, что человек, который ждет в очереди, не удержится и приобретет себе еще и какую-нибудь безделушку. Особенно трудно из-за таких полок с мелочами для родителей, которые пришли за покупками с детьми. Ребенок может соблазниться на сладости, и тогда без криков и плача в очереди не обойтись.

9. Полки с наиболее покупаемыми товарами – самые дальние

В супермаркетах полки с хлебом, молочными продуктами и другими товарами, которые покупаются чаще всего, ставят как можно дальше. Тогда покупатель, пришедший лишь за хлебом, рискует купить целую корзину незапланированных товаров, которые будут попадаться ему на глаза, пока он дойдет до нужного отдела.

10. Цветные ценники

Обычно цветные ценники ассоциируются у покупателей с акциями и скидками. Поэтому в магазинах на отдельные товары могут ставить такие ценники с надеждой привлечь внимание большего количества людей.

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