Приоритет оборона и безопасность: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

В пятницу, 13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подается вовремя.
Глава правительства отмечает, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.
"Приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели. Расходы на оборону вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", - отмечает Шмыгаль.видео дня
Вторым приоритетом премьер-министр Украины называет финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. По словам Шмыгаля, пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. В то же время 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.
До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
"Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Продолжим помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя", - говорит Шмыгаль.
Премьер-министр Украины интригует, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.
"Приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики. Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила", - подытожил лидер Кабмина.
Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - последние заявления
К слову недавно премьер-министр Украины рассказал об эксперименте Украины по защите подстанций от ракет и дронов. Агентство по восстановлению начало строительство третьего уровня защиты на 22 подстанциях Укрэнерго .
Кроме этого, Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия. Премьер-министр Украины отметил, что в Украине растет собственное производство как ударных дронов, так и боеприпасов, необходимых для украинской армии.
Шмыгаль также сделал громкое заявление о миллионе дронов. По словам главы Кабмина, Украина "в разы, кое-где в десятки, а кое-где - в сотни раз подняла возможности производства".
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