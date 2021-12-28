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Приносят удачу и богатство: названы три самых денежных дня недели

28 декабря 2021, 23:42

Эти приметы помогут стать богаче и успешнее.

деньги
Когда нельзя давать в долг / pixabay

Каждый мечтает стать финансово независимым и чтобы работа приносила хороший доход. Специалисты говорят, что есть дни недели, которые наполнены финансовой удачей.

Именно в эти дни стоит заключать сделки, делать дорогие покупки и устраиваться на новую работу.

Вторник считается энергетически мощным днем. В этот день можно начинать новые дела и очень плодотворно работать. Все финансовые дела, которые совершите во второй день недели, будут удачными.

Вот только давать в долг и забирать долги во вторник запрещено. Но, все финансовые предложения будут выгодными для вас.

В среду можно рисковать деньгами. Именно в этот день они принесут вам большую прибыль. Со среды можно проводить важные переговоры и подписывать серьезные бумаги.

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Самый денежный и финансово удачный день недели - это четверг. В четверг больше всего получается зарабатывать, тратить и получать прибыль.

В этот день можно открывать новый бизнес, совершать крупные покупки и сделки. Амбициозные и решительные люди будут управлять прибылью правильно, что поможет привлечь достаток в дом.

Самый опасный финансовый день недели

Самый опасный и неблагоприятный финансовый день недели - это воскресенье.

Людям запрещено совершать какие-либо переговоры, денежные переводы или заниматься финансовыми бумагами. Если собрались отдать свои сбережения в долг, то вас ждут финансовые проблемы.

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