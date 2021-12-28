Приносят удачу и богатство: названы три самых денежных дня недели

Эти приметы помогут стать богаче и успешнее.
Каждый мечтает стать финансово независимым и чтобы работа приносила хороший доход. Специалисты говорят, что есть дни недели, которые наполнены финансовой удачей.
Именно в эти дни стоит заключать сделки, делать дорогие покупки и устраиваться на новую работу.
Вторник считается энергетически мощным днем. В этот день можно начинать новые дела и очень плодотворно работать. Все финансовые дела, которые совершите во второй день недели, будут удачными.
Вот только давать в долг и забирать долги во вторник запрещено. Но, все финансовые предложения будут выгодными для вас.
В среду можно рисковать деньгами. Именно в этот день они принесут вам большую прибыль. Со среды можно проводить важные переговоры и подписывать серьезные бумаги.
Самый денежный и финансово удачный день недели - это четверг. В четверг больше всего получается зарабатывать, тратить и получать прибыль.
В этот день можно открывать новый бизнес, совершать крупные покупки и сделки. Амбициозные и решительные люди будут управлять прибылью правильно, что поможет привлечь достаток в дом.
Самый опасный финансовый день недели
Самый опасный и неблагоприятный финансовый день недели - это воскресенье.
Людям запрещено совершать какие-либо переговоры, денежные переводы или заниматься финансовыми бумагами. Если собрались отдать свои сбережения в долг, то вас ждут финансовые проблемы.
Читайте такжеДеньги потекут рекой: какие 5 ароматов должны быть в каждом доме
Читайте также:
- Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатство
- Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022
- Чтобы в доме всегда водились деньги: что нужно обязательно поставить на стол на Новый год 2022