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Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым

28 декабря 2021, 00:07

Эти подарки несут удачу, финансовую прибыль и богатство.

подарок
Какие подарки несут удачу / pixabay

Каждый из нас любит подарки, но всегда "ломает" голову над тем, что лучше преподнести. Есть вещи, которые дарить категорически запрещено. Они несут беду, разочарования и могут навредить хозяину.

Специалисты рассказали, какие подарки могут принести удачу, везение и финансовый достаток.

Подаренные свечи могут принести в дом уют и отпугнуть все беды. Свечи должны быть восковые и без лишних узоров. Подаренная вещь с любовью способен стать мощным оберегом для семьи.

Вазоны способны принести в дом прибыль. Правда дарить стоит не цветущие растения. Например, азалия может вызвать аллергию, а вот долларовое дерево или пальма может принести удачу владельцу.

Чтобы сделать приятное молодоженам на свадьбу, приготовьте своими руками небольшой красный мешочек с зерном и монетками. Такой подарок станет настоящим оберегом для семьи.

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Если вас пригласили на новоселье, стоит подарить красивую глиняную посуду. Такая вещь способна принести новому дому ваших близких людей достаток. Кроме того, посуда будет своеобразной защитой от бед и ссор.

По словам экспертов, если подарить кухонное полотенце хозяйке дома, то судьба одарит невероятной удачей.

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