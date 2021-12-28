Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым

Эти подарки несут удачу, финансовую прибыль и богатство.
Каждый из нас любит подарки, но всегда "ломает" голову над тем, что лучше преподнести. Есть вещи, которые дарить категорически запрещено. Они несут беду, разочарования и могут навредить хозяину.
Специалисты рассказали, какие подарки могут принести удачу, везение и финансовый достаток.
Подаренные свечи могут принести в дом уют и отпугнуть все беды. Свечи должны быть восковые и без лишних узоров. Подаренная вещь с любовью способен стать мощным оберегом для семьи.
Вазоны способны принести в дом прибыль. Правда дарить стоит не цветущие растения. Например, азалия может вызвать аллергию, а вот долларовое дерево или пальма может принести удачу владельцу.
Чтобы сделать приятное молодоженам на свадьбу, приготовьте своими руками небольшой красный мешочек с зерном и монетками. Такой подарок станет настоящим оберегом для семьи.
Если вас пригласили на новоселье, стоит подарить красивую глиняную посуду. Такая вещь способна принести новому дому ваших близких людей достаток. Кроме того, посуда будет своеобразной защитой от бед и ссор.
По словам экспертов, если подарить кухонное полотенце хозяйке дома, то судьба одарит невероятной удачей.
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