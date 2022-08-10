Приносят беду и забирают удачу: какие 5 предметов в доме магнитом притягивают бедность

Приметы для дома / pixabay

В каждом доме годами можно создавать уют, чтобы наслаждаться любимыми вещами.

Многие даже не задумываются, что есть вещи-вампиры, которые приносят один негатив и разрушают ваш покой.

Эксперты утверждают, что от этих 5 предметов стоит немедленно избавиться и никогда не приносить больше в дом.

Какие 5 предметов притягивают бедность в дом

Старинные монеты и денежные купюры несут сильнейшую энергетику. Деньги трогают тысячи людей, перед тем, как они попадут нам в руки. Чтобы вы никогда не нуждались в финансах, не храните деньги в доме на видном месте. Они могут навредить вашему дому и вместо достатка, приносить одни растраты и разочарования.

Старые статуэтки, магниты на холодильнике или сувениры могут только захламлять ваше пространство. Эксперты говорят, что таких вещей не должно быть в доме слишком много. Стоит раз в год перебирать мелкие сувениры и выбрасывать.

Мощной энергетикой считаются наши старые фотографии. Если вы собираете альбомы, то такие фото должны приносить только позитив. Выбрасывайте все фото, которые вызывают у вас грустные воспоминания, негатив и разочарования.

Никогда не догадаетесь, но обычные средства для уборки в доме, которыми вы пользуетесь могут принести в дом неприятности. Веник, тряпка для пола, пылесос, тряпки и салфетки для уборки всегда должны быть чистыми. Если вы заметили, что какой-то из предметов перестал нести свою положительную функцию (сломался) выбрасывайте немедленно. Иначе ваш дом всегда будет энергетически тяжелым местом.

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