Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчас

Чтобы в вашем доме не было ссор и проблем, стоит знать эти приметы.
У каждой хозяйки есть свои приметы, которым они верят и соблюдают правила. Многие знают, что битую посуду держать в доме нельзя, иначе можно навлечь беду.
Чтобы в доме не было скандалов и ссор, специалисты назвали несколько примет, которые помогут любой семье.
Никогда не приносите в дом чужую посуду. Если так сложилось, что тарелки, судки или чашки оказались в вашем доме, сразу их отдайте, иначе вас ждут финансовые проблемы. Посуду следует отдавать не пустую, а положить туда конфеты, печенье или фрукты.
Пересмотрите все столовые приборы и избавьтесь от тех, которые кривые и имеют непристойный внешний вид. Специалисты говорят, что из-за таких вещей в вашем доме ссоры не утихнут.
Если на тарелках появились темные пятна, выбросите их немедленно. Они несут опасность и можно получить неприятную новость.
Разбить посуду - приметы
Если вы разбили тарелку или чашку в свой День Рождения, вас ждет невероятная удача.
Если вы разбили посуду в большой церковный праздник, это знак благополучия для всей семьи.
Если вы увидели треснутую тарелку, которая не падала, это хороший знак. В вашем доме будет гармония и любовь.
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