Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчас

Приметы для дома, чтобы не было ссор / pixabay

У каждой хозяйки есть свои приметы, которым они верят и соблюдают правила. Многие знают, что битую посуду держать в доме нельзя, иначе можно навлечь беду.

Чтобы в доме не было скандалов и ссор, специалисты назвали несколько примет, которые помогут любой семье.

Никогда не приносите в дом чужую посуду. Если так сложилось, что тарелки, судки или чашки оказались в вашем доме, сразу их отдайте, иначе вас ждут финансовые проблемы. Посуду следует отдавать не пустую, а положить туда конфеты, печенье или фрукты.

Пересмотрите все столовые приборы и избавьтесь от тех, которые кривые и имеют непристойный внешний вид. Специалисты говорят, что из-за таких вещей в вашем доме ссоры не утихнут.

Если на тарелках появились темные пятна, выбросите их немедленно. Они несут опасность и можно получить неприятную новость.

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Разбить посуду - приметы

Если вы разбили тарелку или чашку в свой День Рождения, вас ждет невероятная удача.

Если вы разбили посуду в большой церковный праздник, это знак благополучия для всей семьи.

Если вы увидели треснутую тарелку, которая не падала, это хороший знак. В вашем доме будет гармония и любовь.

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