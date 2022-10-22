Принесут удачу и счастье: названы цвета 2023 года

Гороскоп на 2023 год - счастливые цвета в год Кролика / ua.depositphotos.com/

Астрологи назвали цвета, которые станут счастливыми в год Черного Кролика. Они помогут привлечь в жизнь благополучие, укрепить финансовое положение и обрести удачу в делах любовных.

О том, кто из знаков зодиакального круга сможет укрепить материальное положение и приумножить капитал в следующем году, читайте в материале: Денежная удача и благополучие: 4 знака будут жить в шоколаде в 2023 году.

Самыми благоприятными цветами и оттенками в 2023 году будут красный, голубой, желтый, розовый и зеленый. Среди цветов, которых стоит избегать – оранжевый и коричневый.

Красный цвет символизирует энергию жизни, рост и развитие, голубой – является символом стихии воды и усиливает интеллектуальную активность, воображение и смекалку. Зеленый цвет может активировать жизненную энергию и привлечь финансовые потоки, а розовый – станет магнитом для любви.

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Крыса

Цветом, который принесет удачу Крысам, станет насыщенный красный. Любые оттенки алого в одежде и аксессуарах помогут повысить уверенность в собственных силах, привлечь деньги и карьерный успех, завоевать авторитет в глазах коллег и начальства.

Бык

Небесно-голубой цвет поможет представителям знака обрести гармонию во всех важных сферах. Этот оттенок поможет обрести спокойствие и гармонию и наладить отношения с окружающими.

Тигр

Цветом наступающего года для Тигров становится лаймово-зеленый. Он поможет укрепить здоровье и восстановить запасы жизненной энергии. Вы будете вовлечены в интересные проекты, которые смогут укрепить ваше финансовое положение и подарить стабильность.

Кролик

Для Кроликов этот год будет финансово успешным периодом. Вы сможете грамотно распорядиться заработанным и приумножить капитал. Для того, чтобы принимать важные решения необходимо вооружиться спокойствием и рассудительностью. Одежда и аксессуары кораллового оттенка помогут стабилизировать внутреннее состояние.

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Дракон

Этот год станет решающим для вашего духовного прогресса. Самопознание может раскрыть перед вами неведомые горизонты и перспективы. Вы твердо стоите ногами на земле и реально оцениваете ситуацию, не позволяя иллюзиям брать над собой верх. Цвет фуксии поможет Драконам обрести внутреннюю гармонию и заявить о своих сильных сторонах.

Змея

Это будет удачным годом для представителей знака. Вы сможете достичь успеха как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Пурпурный цвет усилит вашу удачу и мотивацию к новым свершениям. Это цвет власти и могущества.

Лошадь

Серебристо-голубой цвет станет настоящим оберегом Лошадей в наступающем году и поможет привлечь в жизнь любовь. С человеком, который разделит ваши интересы, будет легче преодолевать трудности и препятствия на пути к задуманному.

Коза

Ваша жизненная энергия будет на пике. Черный Кролик благоволит активным и динамичным уроженцам знака, поэтому вы сможете смело ставить цели и воплощать задуманное в реальность. Для Козы этот год будет временем расширения горизонтов и воплощения своих желаний. Наилучший цвет – все оттенки зеленого.

Обезьяна

В наступающем году представители знака должны грамотно подойти к распределению бюджета. Планирование расходов и доходов может укрепить финансовое положение, позволит сделать накопления и крупные покупки. Порадуют и перемены в личной жизни, вы можете получить предложение руки и сердца или задуматься о пополнении в семействе. Цвет удачи в год Кролика – вишнево-красный.

Петух

2023 год станет для Петухов временем переосмысления своих взглядов и убеждений. Вы сможете посмотреть на ситуацию под другим углом и изменить свое отношение к ней. Такие внутренние перемены станут толчком к внешним преобразованиям. Цвет наступающего года – кобальтовый синий.

Собака

В следующем году ваш фокус внимания будет сосредоточен на вопросах личной сферы. Вы сможете надалить отношения с дорогими людьми, и достичь взаимопонимания в семейном кругу. Свободные смогут встретить человека, с которым захотят связать судьбу. Цвет счастья – розовый.

Свинья

Год Черного Кролика 2023 принесет невероятную удачу представителям знака. Этот период может стать одним из самых счастливых в жизни. Вы сможете достичь профессиональных успехов и встретить человека, с которым можно построить крепкие отношения. Цвет года – лавандовый.

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