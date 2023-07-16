Принесут разлуку и измену: что категорически нельзя дарить мужчинам

Что нельзя дарить, приметы о которых знают не все. Почему нельзя дарить мужчине часы и носки - больше читайте в материале Главред.
Что нельзя дарить мужчине на день рождения мало кто знает, но при выборе подарка нужно быть очень осторожными. Иногда подарки могут принести в жизнь человека негативные эмоции, события и даже трагические случаи. Главред разобрался, что ни в коем случае нельзя дарить на праздники.
Что нельзя дарить любимому мужчине
- Подаренные ножи, мечи, бритвы и остальные острые предметы - могут принести негатив во все сферы жизни. Известно, что такой подарок может еще и ссоры и беды в дом навлечь.
- Женщинам не стоит дарить носки своим мужчинам - бытует мнение, что именно в них он может уйти из дома. Хотя есть жены, которые наоборот используют эту примету - настраивают свекровь, чтобы те дарили сыновьям носки и не имели такого влияния на сыновей.
- Носовой платок - плохая идея подарка для всех. В народе говорят, что подарен носовой платок до слез и плохих новостей.
- Плохая примета, когда невеста к свадьбе подарит жениху вязаный своими руками свитер или шарф. Считается, что он будет предавать в браке.
- Категорически запрещено дарить зеркала. Это касается всех. В народе считают, что зеркальце - потусторонние двери, которые связывают наш мир с духами.
- Если хотите подарить посуду, то стоит осторожно ее выбирать. Чашки, тарелки, миски с трещинами - это очень плохой знак.
- Если хотите подарить мужчине или близкому человеку кошелек или сумку, то обязательно стоит вложить туда что-то: деньги, конфеты или другое.
- Алкоголь не нужно презентовать мужчинам. Напитки можно подарить, только если вы угостите их вдвоем.
- В народе говорят, что нельзя приносить в подарок обувь, а особенно, если она светлого цвета. Существуют традиции, где в такой обуви хоронят людей.
- Если подарить любимому шкатулку, то в будущем он не будет договаривать собственные мысли и иметь тайны от жены.
- Не стоит дарить мужчинам шарфики и галстуки - это вещи, которые надеваются на шею, потому что это может сравниться с удавкой. Можно дарить галстуки, но очень близким людям.
- Если вы хотите подарить мужу или парню белье, то такой подарок привлечет его к супружеским изменам.
- Дарить крестики на цепочку нужно лишь на крестины. Подарив крестик, можно передать свои невзгоды, болезни и проблемы.
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