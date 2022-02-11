Принесут невероятное богатство: какие картины должны быть в каждом доме

Картины в доме / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, которую хозяева создают годами. Чтобы привлечь удачу и богатство стоит знать о простых правилах.

Специалисты говорят, что мощным финансовым оберегом являются картины в вашем доме.

Картины должны нести в себе позитив и положительную энергию.

Какие картины должны быть в каждом доме

Эксперты говорят, что в спальне лучше всего вешать картины с летними пейзажами. Такие картины оставляют в душе спокойствие и приносят удачу.

Хорошим вариантом для привлечения денег будет картина, где нарисованы пионы, только не желтого цвета. Кроме того, пионы являются символом любви.

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Картины должны быть яркими и приносить удовольствие, тогда в вашем доме никогда не будет ссор.

Хорошим выбором картин для дома будут те, которые несут в себе символы любви. Белые лебеди, голуби или птицы.

Обязательно в доме стоит повесить картину с водопадом - это символ богатства.

Какие картины нельзя вешать в доме

Категорически нельзя приносить в дом и вешать в спальне картины с агрессивными и злыми животными. Они будут провоцировать ссоры и вызывать у вас негативные эмоции.

Нельзя вешать картины, где изображены природные стихии. Море штормит, вулкан извергается или снежная лавина. Такие изображения разрушат энергетику и принесут тревогу. Кроме того, из-за таких картин можно лишится финансового достатка.

Не очень хорошим выбором будет изображение осени на картине в доме. По словам специалистов, это крайне негативное время для семейной жизни, которое зачастую приводит к ссорам и расставаниям.

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