Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близким

Что нельзя отдавать из дома / pixabay

Личные вещи каждого человека несут энергетику и являются мощным оберегом. Сейчас принято многие ненужные вещи продавать, отдавать или передаривать. При этом специалисты говорят, что личные вещи не стоит отдавать даже близким людям.

По словам экспертов, обувь категорически нельзя передаривать. Через ваши ноги проходит невероятная энергия и обувь ее быстро впитывает. Когда вашу обувь одевают другие люди, моментально можете почувствовать упадок сил, головные боли или разочарования в делах.

Также можно привлечь и негативную энергетику, если собрались носить чужую обувь.

Нельзя отдавать свои шапки, кепки, платки, и другие головные уборы. Через волосы можно привлечь весь спектр неурядиц и отрицательной энергии.

Энергетика будет разрушаться и можно привлечь беды в дом.

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Под запретом и семейные ценности. Нельзя отдавать из дома полотенца, подушки, одеяла, постельное белье. Эти все вещи тоже несут энергетику. Если они изжили себя, стоит выбросить, но не передаривать или отдавать в пользование другим людям.

В вашем доме могут начаться финансовые трудности и проблемы с деньгами.

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