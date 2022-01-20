Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркало

Где нельзя вешать зеркала в доме / pixabay

Зеркало - это мощная энергетическая вещь в вашем доме, которая способна привлечь удачу и разрушить покой.

По словам экспертов, зеркало в доме нужно вешать исключительно в определенное место, только тогда оно будет нести вам удачу, а не забирать.

Категорически нельзя вешать зеркала рядом друг с другом. Зеркало будет "разбивать" всю удачу.

Специалисты говорят, что в спальне нельзя вешать зеркало. Можно лишиться здоровья и привлечь опасность.

Не рекомендуется ставить диван или кровать напротив зеркала, чтобы вы в нем не отражались. Это приносит череду проблем с финансами и неприятные проблемы.

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А вот в коридоре стоит повесить большое зеркало во весь рост. Такие зеркала очищают всю энергию, и "убивают" негатив.

При этом, специалисты говорят, что на зеркала нельзя наносить узоры и различные рисунки.

Сложилось так, что в вашем доме в зеркале всегда отражается яркий свет и солнце, тогда стоит ждать успеха в делах и личной жизни.

Нельзя вешать зеркала в доме там, где мало света. Они не принесут вам положительных эмоций и ваше эмоциональное состояние будет на грани.

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