Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в доме

Почему подушки нельзя дарить и как они могут принести беду.
В каждом доме есть своя энергетика, а спальня несет сильнейшую положительную атмосферу.
Специалисты говорят, что с подушкой есть множество примет, которые могут привлечь беду в дом.
Никогда нельзя спать на двух подушках, это может принести проблемы со здоровьем и предвещает одиночество. У супружеских пар могут начаться финансовые проблемы.
Эксперты также говорят, что сидеть на подушке очень плохой знак. Можно привлечь проблемы со здоровьем из-за "оскорбления" свое спального места.
Нельзя дарить подушки и принимать в качестве подарка. Кровать, постельное белье, подушки и одеяла должны покупать исключительно хозяева дома.
Нельзя оставлять подушки на столе. Это может принести горечь и даже смерть в семью.
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