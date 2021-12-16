Принесет беду и опасность: что запрещено делать с подушкой в доме

Что нельзя делать с подушкой / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, а спальня несет сильнейшую положительную атмосферу.

Специалисты говорят, что с подушкой есть множество примет, которые могут привлечь беду в дом.

Никогда нельзя спать на двух подушках, это может принести проблемы со здоровьем и предвещает одиночество. У супружеских пар могут начаться финансовые проблемы.

Эксперты также говорят, что сидеть на подушке очень плохой знак. Можно привлечь проблемы со здоровьем из-за "оскорбления" свое спального места.

Нельзя дарить подушки и принимать в качестве подарка. Кровать, постельное белье, подушки и одеяла должны покупать исключительно хозяева дома.

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Нельзя оставлять подушки на столе. Это может принести горечь и даже смерть в семью.

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