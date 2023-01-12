Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

От этих парней по спине бежит холодок. Но построить с ними отношения возможно, если разгадать секрет их имени.

Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Некоторые мужчины не пользуются успехом у противоположного пола не из-за своих недостатков. На их влияет их имя. И дело не в благозвучности имени, а в той энергетике, которую оно передает своему носителю.

Определенные мужские имена отталкивают женщин на подсознательном уровне, они нависают над своими обладателями, как транспарант: "Осторожно, проблемы!"

Главред расскажет, какие мужские имена неприятны женщинам, и почему романтические отношения с этими джентльменами очень сложно построить.

Вечный подросток

С Василием весело в юности – он легок на подъем, у него хорошо подвешен язык и мозг прекрасно работает на сочинение различных развлечений. Увы, Вася не взрослеет. Поэтому женщинам строить с ним отношения крайне сложно – подросток в теле взрослого мужчины не желает принимать на себя ответственность, прекращать бесконечные вечеринки и хранить верность. Зрелость на такого мужчину нападает "эпизодами", поэтому его партнерши никогда не знают, кто будет ждать их дома: Вася – золотой муж, или Васек, который потратил все общие сбережения на покупку билетов на карнавал в Рио-де-Жанейро для себя и своего друга.

Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Мистер самоуверенность

Вадим – особенный мужчина во всех смыслах: он успешен, привлекателен и крайне галантен с дамами. Более того - он знает, какое волшебное влияние он оказывает на прекрасный пол. Из-за уверенности, что сможет заполучить любую, он считает, что традиционные ценности и отношения не для него. Вадим – тот парень, который свято верит в то, что мужчина по природе своей не может быть моногамен, ведь он охотник. Любое посягательство на свою свободу он встречает с агрессией, поэтому и длительных романов не заводит. Для него существуют лишь плотские утехи, едва в паре появляется эмоциональная близость, он безжалостно рвет все связи.

Верю-не верю

Чтобы заарканить Валентина женщине придется пройти все семь кругов ада – он патологически недоверчив, женский пол для него – загадка, решение которой он ищет всю свою жизнь. Его партнершам постоянно приходится доказывать свою любовь и преданность, что может вынести только крайне терпеливая женщина. Однако если она все же выдержит это испытание, то взамен получит примерного мужа и семьянина. На такие условия согласится далеко не каждая, ведь Валентина, как мужа, нужно воспитать.

Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Это уж слишком

Никита всю жизнь находится в поиске той самой – идеальной, которая будет подходить всем его требованиям. Проблема не в том, что критерии Ника для возлюбленной слишком многочисленны или невыполнимы. Наоборот – в любой, которая проявит к нему хоть каплю тепла, он тут же начинает видеть свою будущую половинку. И мнение этой самой половинки его перестает интересовать абсолютно. Он становится одержим объектом своего вожделения, а настойчивость его ухаживаний пугает избранницу. Некоторые девушки в обществе Никиты чувствуют себя польщенными таким повышенным вниманием, однако оно не прекращается и после того, как отношения длятся уже какое-то время. Никита стремится участвовать буквально в каждом моменте жизни своей спутницы, и искренне не понимает, почему его поведение принимают за одержимость.

Покажи мне любовь

Эмоциональный диапазон Захара крайне не велик, поэтому с флиртом и проявлением чувств он испытывает большие трудности. В обществе женщин он становится замкнутым и молчаливым, хотя внутри всей душой стремится найти себе пару. Такой флер загадочности привлекает женщин, но Захару нужно очень много времени, чтобы понять, чего именно хочет от него дама. С каждой неудачей этот мужчина все больше замыкается в себе, и если не найдется женщина, которой все-таки хватит терпения взломать эту непробиваемую броню и показать Захару, что значит любить по-настоящему, он окончательно зачерствеет, и в один момент просто перестанет стараться найти себе партнера.

Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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