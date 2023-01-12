glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

12 января 2023, 17:02
От этих парней по спине бежит холодок. Но построить с ними отношения возможно, если разгадать секрет их имени.
Мужские имена, которые отталкивают женщин
Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Некоторые мужчины не пользуются успехом у противоположного пола не из-за своих недостатков. На их влияет их имя. И дело не в благозвучности имени, а в той энергетике, которую оно передает своему носителю.

Определенные мужские имена отталкивают женщин на подсознательном уровне, они нависают над своими обладателями, как транспарант: "Осторожно, проблемы!"

Главред расскажет, какие мужские имена неприятны женщинам, и почему романтические отношения с этими джентльменами очень сложно построить.

Вечный подросток

С Василием весело в юности – он легок на подъем, у него хорошо подвешен язык и мозг прекрасно работает на сочинение различных развлечений. Увы, Вася не взрослеет. Поэтому женщинам строить с ним отношения крайне сложно – подросток в теле взрослого мужчины не желает принимать на себя ответственность, прекращать бесконечные вечеринки и хранить верность. Зрелость на такого мужчину нападает "эпизодами", поэтому его партнерши никогда не знают, кто будет ждать их дома: Вася – золотой муж, или Васек, который потратил все общие сбережения на покупку билетов на карнавал в Рио-де-Жанейро для себя и своего друга.

Мужские имена, которые отталкивают женщин
Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Мистер самоуверенность

Вадим – особенный мужчина во всех смыслах: он успешен, привлекателен и крайне галантен с дамами. Более того - он знает, какое волшебное влияние он оказывает на прекрасный пол. Из-за уверенности, что сможет заполучить любую, он считает, что традиционные ценности и отношения не для него. Вадим – тот парень, который свято верит в то, что мужчина по природе своей не может быть моногамен, ведь он охотник. Любое посягательство на свою свободу он встречает с агрессией, поэтому и длительных романов не заводит. Для него существуют лишь плотские утехи, едва в паре появляется эмоциональная близость, он безжалостно рвет все связи.

Верю-не верю

Чтобы заарканить Валентина женщине придется пройти все семь кругов ада – он патологически недоверчив, женский пол для него – загадка, решение которой он ищет всю свою жизнь. Его партнершам постоянно приходится доказывать свою любовь и преданность, что может вынести только крайне терпеливая женщина. Однако если она все же выдержит это испытание, то взамен получит примерного мужа и семьянина. На такие условия согласится далеко не каждая, ведь Валентина, как мужа, нужно воспитать.

Мужские имена, которые отталкивают женщин
Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Это уж слишком

Никита всю жизнь находится в поиске той самой – идеальной, которая будет подходить всем его требованиям. Проблема не в том, что критерии Ника для возлюбленной слишком многочисленны или невыполнимы. Наоборот – в любой, которая проявит к нему хоть каплю тепла, он тут же начинает видеть свою будущую половинку. И мнение этой самой половинки его перестает интересовать абсолютно. Он становится одержим объектом своего вожделения, а настойчивость его ухаживаний пугает избранницу. Некоторые девушки в обществе Никиты чувствуют себя польщенными таким повышенным вниманием, однако оно не прекращается и после того, как отношения длятся уже какое-то время. Никита стремится участвовать буквально в каждом моменте жизни своей спутницы, и искренне не понимает, почему его поведение принимают за одержимость.

Покажи мне любовь

Эмоциональный диапазон Захара крайне не велик, поэтому с флиртом и проявлением чувств он испытывает большие трудности. В обществе женщин он становится замкнутым и молчаливым, хотя внутри всей душой стремится найти себе пару. Такой флер загадочности привлекает женщин, но Захару нужно очень много времени, чтобы понять, чего именно хочет от него дама. С каждой неудачей этот мужчина все больше замыкается в себе, и если не найдется женщина, которой все-таки хватит терпения взломать эту непробиваемую броню и показать Захару, что значит любить по-настоящему, он окончательно зачерствеет, и в один момент просто перестанет стараться найти себе партнера.

Мужские имена, которые отталкивают женщин
Мужские имена, которые отталкивают женщин / pixabay.com

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

имена интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

"Не тысяча и не две": у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром

17:11

Только наличными: в Пенсионном рассказали, как получить льготы на ЖКХ в 2023-мВидео

17:10

ВСУ готовятся ко вторжению: Украина усиливает оборону на границе с Беларусью - НаевВидео

17:02

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:44

Танки Leopard для Украины: у Шольца призвали Берлин не мешать поставкам от других странВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

"Поселка уже не существует": оккупанты уничтожили Белогоровку, но ВСУ продвигаются вперед – ГайдайВидео

16:32

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

16:21

Умеют зарабатывать с нуля: 3 женских имени, обладательницы которых прирожденные карьеристкиВидео

16:19

"Психически больные и фашисты": Гребенщиков вызверился на россиян-фанатов войныВидео

Реклама
16:19

Пили, ели и ни о чем не подозревали: появилось фото оккупантов за пару часов до "бавовны" в МакеевкеВидео

15:54

Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы

15:37

Сантехника можно не вызывать: 3 дешевых способа ликвидировать засор в унитазе

15:22

Почему нельзя сушить одежду на батарее: большинство людей об этом не догадываются

15:21

Увеличить численность армии до 1,5 млн и вести затяжную войну: в Генштабе ВСУ оценили планы РФВидео

15:15

В Соледаре "вагнеровцы" убили британского волонтера, путинский холуй Пригожин показал документыВидео

14:54

Разгорится война в центре Москвы: в РФ три с половиной армии будут сражаться за власть – ДаниловВидео

14:48

Украинские пограничники эффектно "минуснули" группу "вагнеровцев" в СоледареВидео

14:47

20-летний Роман Сасанчин обвенчался с женой через год после рождения первенцаВидео

14:42

Дитер - болен: солист Modern Talking снова сел в лужу по поводу войны в УкраинеВидео

14:37

Забил до смерти собственную мать: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" с темным прошлым

Реклама
14:26

Украина выйдет на границы 1991 года, на сценарий 2014-го РФ может не рассчитывать – ПодолякВидео

14:22

Путина снова заставили унизиться: он выпрашивает ракеты у Ирана – СМИВидео

14:16

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

14:08

Зеленский и Залужный стали политиками 2022 года по версии украинцев

13:58

Британия может передать Украине 12 танков Challenger, и этого слишком мало - СМИ

13:40

"Ноги кривые, костюмы ерундовые": Полякова вспомнила, как ругалась с запроданкой ЛоракВидео

13:30

Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

13:05

РФ планирует захватить Донбасс и "переключиться" на Запорожскую область – Генштаб ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

12:53

ВСУ отвечают "огнем и пулей" на попытки РФ прорваться: Маляр рассказала о боях за Соледар

12:42

Какой будет минимальная пенсия в 2023-м и как правильно ее оформлятьВидео

12:31

Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и "тусили" вместе с россиянамиВидео

12:04

Умерла легендарная супермодель 90-ых из "большой шестерки"Видео

11:49

Позиция Шольца по танкам Leopard зависит от Байдена - Politico

11:44

Жирок откачал: помолодевший Киркоров отжег на вечеринке в ДубаеВидео

11:22

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатстваВидео

11:09

"Грипп лечил прорубью": российский популярный фигурист впал в комуВидео

10:45

Будут и ракеты, и дроны: РФ готовится к новому массированному удару по Украине - ГуменюкВидео

10:28

Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца, Россия должна пойти ва-банк к годовщине войны – ДаниловВидео

10:28

Герасимова посадили на электрический стул для долговременных пытокмнение

Реклама
10:09

"Путин должен проиграть": Литва призвала предоставить Украине ракеты ATACMS

10:00

Гороскоп на сегодня 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

09:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

09:36

РФ бросила под Соледар и в район Кременной силы, которых отвели из Херсона – разведка БританииВидео

09:32

Путин ждет от Герасимова "победы" через три месяца - СМИВидео

09:31

"Пошли в ад": воины ССО уничтожили более 100 оккупантов возле СоледараВидео

09:17

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

09:16

Не стоит брать идеально круглые апельсины: как выбрать самые лучшие плоды и не купить "сухую кислятину"

08:45

Войска РФ собрали в Луганской области почти 30 тысяч оккупантов – ГайдайВидео

08:40

"У Шойгу – две семьи, у Лаврова тоже": Фейгин рассказал о "модных" отношениях чиновников РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять