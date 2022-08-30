Приметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удача

Приметы на сентябрь 2022 / goodfon.ru

Начало осени - время, когда важно не упустить свою удачу. Если знать все приметы на месяц, то можно не упустить удачу и везение.

Чтобы в сентябре в ваш дом не пришла беда, а вы стали счастливчиком первого месяца осени, стоит следовать мудрым советам.

Наши предки веками собирали важные приметы, чтобы мы могли уберечь себя от беды.

Приметы на сентябрь 2022

Если 1 сентября закат будет ярко-розовым, то ждать холодную осень.

Если 2 сентября березы начали желтеть, то осень будет ранней, но теплой.

Если 3 сентября тепло, то еще неделю простоит хорошая погода. Не стоит много тратить денег 3 сентября.

Если 4 сентября рыба плохо клюет, то похолодание придет. Много птиц и сильно шумят, ждать ненастной погоды.

Если 5 сентября будет теплая погода, то зима будет суровая.

Если 6 сентября идет дождь, будет хороший урожай на будущий год.

Если 7 сентября в лесу очень много грибов и ягод, то холодная зима будет. Нельзя ничего из дома отдавать в этот день, чтобы не лишиться без денег.

Если 8 сентября рябину в дом принести, то можно от нечисти защититься и беду из жилища выгнать.

Если 9 сентября дубы в желудях, то зима холодная будет.

Если 10 сентября мужчина пошел в гости, то можно накликать беду и разрушить семейное счастье.

Если 11 сентября много и тяжело работать, то беду в дом придут. Нужно помогать нуждающимся, чтобы год жить в достатке.

Если 12 сентября поработать в огороде и поле, то урожай будет богатым в будущем году.

Если 13 сентября приготовить из клюквы и травяного сбора настойку, то недугов можно не ждать зимой.

Если 14 сентября бабье лето началось, то еще в октябре тепло простоит.

Если 15 сентября мало ягод рябины, то зимой не будет морозов.

Если 16 сентября милостыню подать, то проблем с деньгами не знать.

Если 17 сентября утром в тумане, то будет еще долго тепло.

Если 18 сентября закат багряный, то ворвутся проливные дожди.

Если 19 сентября начинать сажать в огороде, то ждать в доме неудач.

Если 20 сентября приготовить вкусный пирог, то бед в доме не ждать еще год.

Если 21 сентября гостей в дом позвать, то бедности не знать. Устроить ругать и злость, то беды накликать.

Если 22 сентября зайца встретить, то скоро снег пойдет.

Если 23 сентября птицы перелетные еще не улетели, то осень будет теплой и долгой.

Если 24 сентября туман утром, то будет осень погожая и без дождей.

Если 25 сентября звезды яркие, то быть похолоданию при ясной погоде, а если они мерцают в тумане, быть дождям и теплу.

Если 26 сентября сильный туман вечером, то скоро холода придут.

Если 27 сентября оберег сделать своими руками, то все зло и беды отступят.

Если 28 сентября домового угостить, то год удача будет сопровождать.

Если 29 сентября сильный гром, то зимой снега много не будет.

Если 30 сентября птицы улетели, то на Покров будет холодно и морозно.

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