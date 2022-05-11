Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

13 мая 2022 года довольно опасная дата, которая может принести неприятности.
13 мая церковь почитает память Якова Теплого. В этот день нежелательно жениться. Считалось, что сватовство на Якова Теплого принесет множество проблем супружеской жизни: ссоры и разногласия.
На этот четверг лучше не планировать путешествия. Считается, что в пути с человеком может произойти какая-то неприятность или потеря - финансов или здоровья.
В 2022 году 13 мая выпадает на пятницу. Это довольно опасная дата, которая может принести неприятности. Стоит помнить о запретах в этот день.
Что нельзя делать 13 мая
Нельзя 13 мая ходить в вещах розового, красного или другого оттенка, который ассоциируется с любовью.
Нельзя 13 мая вспоминать прошлое, в противном случае о себе могут напомнить давние неприятные события.
Нельзя 13 мая делать ремонт. В скором времени ваш труд будет уничтожен, и существует риск серьезно пораниться.
Нельзя 13 мая заплетать косички. Можно потерпеть убытки и финансовые потери.
Нельзя 13 мая тратить большие суммы денег.
Нельзя в пятницу 13 мая отправляться в длительный путь.
Приметы на пятницу 13
Если солнце светит ярко и греет хорошо, то урожай зерновых в летний период не заставит себя ждать.
Если кролик перебегает дорогу перед вами, то к беде.
Если стая птиц пролетает прямо над головой, то ждать удачи.
Если черемуха зацвела, то ждать холодов.
Считается, что любые слова и мысли в пятницу 13-го обладают особой силой и могут мгновенно реализоваться.
Растение, которое высадить в пятницу 13-го, будет плохо расти.
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