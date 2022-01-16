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Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

16 января 2022, 22:03

Крещенской водой умывали детей и давали выпить тем, кто сильно болел.

Крещение Господне
Приметы на Крещение Господне 2022 / ua.depositphotos.com

19 января отмечается большой праздник Крещение Господне. Этот праздник относится к числу двунадесятых.

Наши предки верили, что крещенская вода источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать воду и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз.

Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов.

Считалось, что тот, кто окунется на Крещение, весь год не будет болеть.

Крещенской водой умывали детей, давали выпить родным, особенно тем, кто сильно болел.

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Снег 19 января обладает целительной силой. Им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

Хозяйки должны обязательно открыть окна, что бы все плохое из дома ушло.

Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января

Нельзя 19 января ссорится, ругаться, сплетничать и злословить.Нельзя 19 января заниматься уборкой. Можно вымести всю удачу.

Нельзя 19 января стирать.

Нельзя 19 января плакать. Можно весь год горевать.

Нельзя 19 января работать и выполнять тяжелые задания.

Приметы на 19 января

Если на Крещение нет морозов, то стоит ждать глобального потепления.

Если на Крещенский Сочельник луна полная, тот это к весеннему половодью.

Если ясно и морозно в ночь перед праздником, то лето будет сухим и жарким.

Если нет снега на Крещение, то к плохому урожаю.

Если днем 19 января начался снег, то будет хороший урожай хлеба.

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