Приметы на август: 7 опасных вещей, которые запрещено делать в последний месяц лета

Что нельзя делать в августе / pixabay

Последний месяц лета на носу. В августе существует множество примет и запретов, которым следует верить.

Чтобы в ваш дом не пришла беда и вы стали счастливчиком месяца, стоит следовать мудрым советам.

Наши предки веками собирали важные приметы, чтобы мы могли уберечь себя от беды.

Приметы на август

Если 1 августа идет затяжной дождь, то осень наступит сырая.

Если 2 августа дует сильный ветер, то ждать сухую погоду весь месяц. Запрещено ходить в лес 2 августа, чтобы в беду не попасть.

Если 3 августа рыба перестала клевать, то ждать резкого похолодания.

Если 4 августа умыться утренней росой, то обретете здоровье на весь год. Нельзя работать в поле в этот день, молния может убить.

Если 5 августа бездельничать, то можно потерять финансы и удачу. В пруду много рыбы, будет хорошая погода.

Если 6 августа ничего не делать, то весь год можно не ждать прибавления и денег в доме.

Если 7 августа приготовить молодую картошку и подать к столу на ужин, ждать финансовой прибыли в ближайшее время.

Если 8 августа собрать целебные травы и заготовить на зиму, весь год болеть не будете.

Если 9 августа хозяйка приготовить блюда из капусты, то в доме всегда будут деньги и удача.

Если 10 августа увидели много грачей на земле, то погода резко ухудшится.

Если 11 августа стоит туман, то урожай будет добрым. Выпить настой шиповника, к хорошему здоровью.

Если 12 августа плохие предчувствия на душе, стоит принять срочные меры. Сны могут быть вещие.

Если 13 августа сходить в церковь, все планы и намеченные цели быстро осуществятся.

Если 14 августа немного меда с чаем выпить, то можно укрепить здоровье на весь год. Много паутины на улице, жаркая погода будет в сентябре.

Если 15 августа идет дождь, то ждать грибной сезон через неделю.

Если 16 августа сильные ветра, то зима будет суровой.

Если 17 августа заметили солнце встает в дымке, то быть хорошему урожаю грибов и орехов.

Если 18 августа рыба перестала клевать, то погода ухудшится. В этот день дома от нечисти заговаривают и мастерят обереги, чтобы не сглазили.

Если 19 августа на Яблочный Спас угостить любимого яблоком, которое сорвали с ветки, то можно укрепить отношения.

Если 20 августа выпить настой из полезных трав, то все болезни уйдут.

Если 21 августа лягушки раскричались, то ждать ненастья. Много рябины — зима будет холодной.

Если 22 августа увидели змею, то ждать ненастья. В леса и поля ходить запрещено.

Если 23 августа перелетные птицы улетают, зима и мороз наступить рано.

Если 24 августа росой умыться, то можно уберечь себя от недугов.

Если 25 августа на березе листья пожелтели, то скоро будут заморозки.

Если 26 августа сделать оберег своими руками, то можно дом и семью от сглаза защитить.

Если 27 августа перелетные птицы улетают, то октябрь будет морозным.

Если 28 августа совершать добрые поступки, то к концу года вы осуществите свою мечту.

Если 29 августа журавли улетят, то на Покров будет морозно. Обязательно выпить воду из колодца, то здоровым весь год ходить.

Если 30 августа погода испортится, то звезды на небе плохо видно. По примете в этот день богатство в дом придет, если с добром к людям относиться и помогать от всего сердца.

Если 31 августа листья с деревьев летят обильно, то быть снежной зиме.

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