Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в беду

Хлеб резать 9 января категорически нельзя, нужно только ломать.
9 января церковь почитает память мученика Стефана. Наши предки этот день называли Степановым.
В этот день принято прощать, отпускать обиды и гадать. 9 января благоприятный день для заключения сделок.
В Украине продолжаются Святки – время гаданий, веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли друзей с праздниками. Угощаются в это пору "колядками" – маленькими пирожками с различными начинками.
Что нельзя делать 9 января в Степанов день
Нельзя 9 января отказывать нуждающимся.
Нельзя 9 января брать в долг деньги.
Нельзя 9 января женщинам работать.
Нельзя 9 января злоупотреблять алкоголем. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 9 января плохо думать о родных и близких, и ссориться.
Нельзя 9 января пользоваться режущими предметами – ножами, топорами. Хлеб резать нельзя, нужно ломать.
Приметы на 9 января в Степанов день
Если иней на деревьях, то будет хлебный год.
Если 9 января морозно и солнечно, то будет урожай пшеницы.
Если снегопад 9 января, то будет много ягод и грибов.
Читайте также:
- Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы привлечь удачу и богатство
- Можно привлечь беду и опасность: какие вещи нельзя выбрасывать из дома
- Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачу