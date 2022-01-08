Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в беду

Что нельзя делать 9 января / goodfon.ru

9 января церковь почитает память мученика Стефана. Наши предки этот день называли Степановым.

В этот день принято прощать, отпускать обиды и гадать. 9 января благоприятный день для заключения сделок.

В Украине продолжаются Святки – время гаданий, веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, поздравляли друзей с праздниками. Угощаются в это пору "колядками" – маленькими пирожками с различными начинками.

Что нельзя делать 9 января в Степанов день

Нельзя 9 января отказывать нуждающимся.

Нельзя 9 января брать в долг деньги.

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Нельзя 9 января женщинам работать.

Нельзя 9 января злоупотреблять алкоголем. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 9 января плохо думать о родных и близких, и ссориться.

Нельзя 9 января пользоваться режущими предметами – ножами, топорами. Хлеб резать нельзя, нужно ломать.

Приметы на 9 января в Степанов день

Если иней на деревьях, то будет хлебный год.

Если 9 января морозно и солнечно, то будет урожай пшеницы.

Если снегопад 9 января, то будет много ягод и грибов.

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