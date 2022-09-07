Приметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачу

Что нельзя делать 9 сентября / pixabay

9 сентября церковь почитает память Пимена Палестинского и Пимена Великого. Этот день в народе получил название "Два Пимена". Также 9 сентября почитают мученицу Анфису.

На "Двух Пименов" украинцы почитали рябину. Собранные в этот день ягоды обладали наиболее ценными свойствами.

Кто сломает веточку рябины и принесет в дом, того ждет успех весь год.

Также умелые хозяйки варили варенье из рябины, которым зимой лечились от простуды, нервных расстройств, повышали иммунитет.

Волшебное варенье из рябины улучшает свертываемость крови, имеет бактерицидное, антицинготное, мочегонное свойства.

Обязательно стоит насушить рябину, чтобы зимой готовить чай.

Чтобы защитить дом от проблем, стоит подвесить над крышей дома или возле квартиры гроздья рябины.

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя 9 сентября ничего подбирать на перекрестке. Могут порчу навести.

Нельзя 9 сентября деньги в долг давать, потому что вернут нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге. Можно беду в дом накликать.

Нельзя совершать крупные покупки. Радости они не принесут.

Нельзя 9 сентября свататься.

Приметы на 9 сентября

Если много рябины уродилось, то осень будет ненастной, а зимой возможны сильные холода.

Если гроза 9 сентября, то будет теплая осень.

Если птицы не всю рябину съели, то зима тоже не будет суровой.

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