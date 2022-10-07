Приметы на 9 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в доме беды не случилось

Что нельзя делать 9 октября / pixabay

9 октября церковь почитает память Иоанна Богослова. В этот день заканчивали работы в огороде и поле.

Святой Иоанн Богослов был защитником всех мужчин. Верили, что после захода солнца нельзя покидать дом.

В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать.

Женщины ходили в церковь и молились святому о защите свой мужей и сыновей.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя 9 октября надевать старую и неудобную обувь. Верили, что ждать неудач в ближайшее время.

Нельзя 9 октября ругаться и ссориться с близкими.

Нельзя 9 октября желать зла кому-либо.

Приметы на 9 октября

Если в этот день шел снег, то на Михаила (21 ноября) начиналась настоящая зима.

Если от первого снега опадали все листья на вишне, то зима наступит очень скоро.

Если снег выпал днем на Иоанна Богослова, то скоро растает.

Если на Богослова будет идти дождь со снегом, то в январе будет трижды оттепель.

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