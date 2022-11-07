Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечь

Что нельзя делать 9 ноября / pixabay

9 ноября церковь почитает память преподобного Нестора Летописца. В этот день у наших предков была традиция давать обещания.

Верили, если до 9 ноября выполнить всю работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.

Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.

Что нельзя делать 9 ноября

Нельзя 9 ноября ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества.

Нельзя 9 ноября много работать.

Нельзя 9 ноября переедать. Можно проблемы со здоровьем привлечь.

Нельзя 9 ноября ходить в гости. Можно счастье из дома унести.

Нельзя 9 ноября цветы принимать.

Приметы на 9 ноября

Если на улице туман, то ждать потепление.

Если на деревьях появился иней, то скоро придут морозные дни.

Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, то ждать осадки.

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