Приметы на 9 ноября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не привлечь

Как привлечь удачу 9 ноября и что делать категорически нельзя.
9 ноября церковь почитает память преподобного Нестора Летописца. В этот день у наших предков была традиция давать обещания.
Верили, если до 9 ноября выполнить всю работу, то желание обязательно сбудется. А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Что нельзя делать 9 ноября
Нельзя 9 ноября ссориться, в противном случае будете в ссоре до Рождества.
Нельзя 9 ноября много работать.
Нельзя 9 ноября переедать. Можно проблемы со здоровьем привлечь.
Нельзя 9 ноября ходить в гости. Можно счастье из дома унести.
Нельзя 9 ноября цветы принимать.
Приметы на 9 ноября
Если на улице туман, то ждать потепление.
Если на деревьях появился иней, то скоро придут морозные дни.
Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, то ждать осадки.
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